Melania Trump a dezvăluit decorațiunile de Crăciun de anul acesta de la Casa Albă. Bradul a trebuit mutat din cauza demolărilor

Melania Trump a dezvăluit decorațiunile de Crăciun de anul acesta de la Casa Albă.FOTO Getty Images

Melania Trump a dezvăluit luni decorațiunile de sărbători pentru primul Crăciun al familiei sale de la întoarcerea la Casa Albă, tema aleasă fiind „Home Is Where the Heart Is” („Acasă e acolo unde este inima”), scrie AP News.

Decorațiunile fac trimitere și la împlinirea, anul viitor, a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, în 1776, și de la fondarea Statelor Unite ale Americii.

Câteva zeci de voluntari din toată țara au ajutat la împodobirea reședinței oficiale cu 75 de coronițe, 51 de brazi de Crăciun, peste 213 metri de ghirlande, mai mult de 2.000 de șiraguri de lumini, peste 7.620 de metri de panglică, peste 2.800 de stele aurii, mai mult de 10.000 de fluturi decorativi și 54 de kilograme de turtă dulce.

Anul acesta, câteva lucruri arată însă diferit, deoarece președintele Donald Trump a demolat aripa de est pentru a construi un ballroom pe care și-l dorea de multă vreme.

Bradul oficial de Crăciun al Casei Albe, expus tradițional în Blue Room, are anul acesta și rolul de a onora rudele militarilor căzuți la datorie. Acest brad era până acum un element central al Aripii de Est și primul pe care îl vedeau vizitatorii după ce intrau pe acolo, însă clădirea și culoarul acoperit care o lega de Casa Albă au fost demolate în octombrie, ca parte a proiectului ballroom-ului lui Trump.

Tururile pentru public vor fi reluate marți

Tururile pentru public, care fuseseră suspendate din cauza lucrărilor, vor fi reluate marți, însă pe un traseu mai scurt, limitat State Floor, care include East Room, Green Room, Blue Room, Red Room, State Dining Room, Cross Hall și Grand Foyer. Biblioteca, precum și Vermeil Room și China Room de la parter au fost scoase din circuitul de vizitare din cauza construcțiilor.

Casa Albă se așteaptă ca zeci de mii de oameni să vină la tururile de sărbători, recepții și petreceri înainte de Crăciun. Vizitatorii vor intra acum prin ușile North Portico, de pe Pennsylvania Avenue, folosind un nou culoar de acces semi-permanent. Într-un comunicat al Casei Albe se arată că perioada Crăciunului este un moment în care sunt celebrate lucrurile care fac Statele Unite o țară excepțională și că, deși fiecare casă are propriile tradiții, americanii sunt uniți de valori comune.

„În fiecare comunitate, suntem înălțați de gesturi simple de bunătate care reflectă spiritul american durabil de generozitate, patriotism și recunoștință”, se arată în mesaj. „Aceste momente ne reamintesc că inima Americii este puternică și că Home Is Where The Heart Is.”

Luni, prima doamnă și Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, s-au întâlnit la Baza Aeriană Andrews, în apropiere de Washington, pentru a petrece timp cu soțiile de militari și a li se alătura la asamblarea unor pachete cu gustări și la scrierea de felicitări de sărbători pentru militarii aflați în misiune, în cadrul unei acțiuni organizate de Crucea Roșie Americană.

Melania Trump a spus că soțiile de militari dau dovadă de o reziliență pe care puțini, în afara armatei, o înțeleg cu adevărat. „Vorbim des despre curajul membrilor forțelor armate și este firesc”, a spus ea. „Dar trebuie, de asemenea, să aducem în lumină curajul celor care le sunt alături: soții care duc greul vieții de familie, pe lângă propriile lor visuri.”

Panglici, lumini și funde transformă reședința

Decorațiunile împodobesc fiecare încăpere de pe etajul de stat, transformând Casa Albă într-un tărâm de basm pentru sărbători. Brazii din East Room sunt împodobiți în culorile drapelului, roșu, alb și albastru, și cu simboluri naționale, inclusiv vulturi aurii în vârf, pentru a marca viitoarele manifestări America250, dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Bradul oficial din Blue Room este decorat cu stele aurii în cinstea familiilor care au pierdut pe cineva drag în timpul serviciului militar activ. Acest brad onorează, de regulă, într-un fel sau altul, fiecare stat și teritoriu, iar în acest an este încărcat cu ornamente care ilustrează pasărea și floarea oficială ale fiecăruia.

Green Room celebrează bucuria în familie, având ca puncte de atracție două portrete de mari dimensiuni ale lui George Washington și Donald Trump, primul și actualul președinte, realizate fiecare din peste 6.000 de piese de puzzle Lego.

Mii de fluturi albaștri împodobesc Red Room, unde bradul principal este dedicat tinerilor și aduce un omagiu inițiativei „Fostering the Future” a Melaniei Trump, parte a programului său pentru copii „Be Best”, prin care sprijină persoanele care au crescut în sistemul de plasament.

Un punct de atracție al sărbătorilor, căsuța din turtă dulce care reproduce Casa Albă, expusă în State Dining Room, prezintă în detaliu South Portico și oferă o privire specială către Yellow Oval Room, un salon din apropierea balconului Truman, în zona de locuit privată a președintelui, la etajul al doilea. Creația a fost realizată folosind 54 de kilograme de turtă dulce, 45 de kilograme dintr-o pastă modelatoare pe bază de zahăr, peste 4,5 kilograme de ciocolată și 2,2 kilograme de glazură regală.

O parte din scena Nașterii Domnului este expusă în Grand Foyer, în timp ce restul pieselor se află în curs de restaurare.