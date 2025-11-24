Melania Trump a primit singură bradul de Crăciun la Casa Albă. Președintele SUA era la telefon cu Xi Jinping

2 minute de citit Publicat la 23:42 24 Noi 2025 Modificat la 23:57 24 Noi 2025

Melania Trump a avut o apariţie impecabilă luni, când a întâmpinat bradul de Crăciun pentru Casa Albă. Sursa foto: Hepta

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a primit luni bradul de Crăciun care va fi împodobit la Casa Albă. De la tradiţionalul moment a lipsit Donald Trump, care era la telefon cu Xi Jinping, astfel că soţia preşedintelui american a atras toate privirile cu ţinuta specială pe care a purtat-o, a relatat New York Post. Bradul a fost adus din Michigan şi e primul adus din acest stat în ultimii 40 de ani. "Va fi frumos! Vom face un plan și vom începe astăzi", a spus Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii în timp ce se afla pe aleea de nord a Casei Albe.

Melania Trump, apariţie impecabilă când a întâmpinat bradul de Crăciun pentru Casa Albă

În vârstă de 55 de ani, Melania Trump i-a întâmpinat cu zâmbetul pe buze pe cei care au adus cu trăsura bradul de Crăciun pentru Casa Albă. Ea a radiat şi a ales să poarte pentru acest moment emblematic o haină albă elegantă, cu mănuşi roşii de piele şi pantofi cu toc în carouri de la Manolo Blahnik, potrivit sursei citate.

Președintele american, Donald Trump, nu a participat la eveniment, după ce și-a petrecut dimineața la telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping. Acest lucru s-a întâmplat în timp ce echipa de politică externă a liderului de la Casa Albă încerca să încheie un acord de pace Rusia - Ucraina până la termenul limită autoimpus de Ziua Recunoștinței.

› Vezi galeria foto ‹

"Va fi frumos! Vom face un plan și vom începe astăzi", a declarat Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii în faţa jurnaliştilor, în timp ce se afla pe aleea de nord a Casei Albe.

Uriaşul brad care urmează să fie împodobit a fost crescut în Sidney, oraş aflat în centrul statului Michigan. Acesta este primul adus la Casa Albă din Michigan din ultimii 40 de ani, au scris jurnaliştii publicaţiei mlive.com.

Ultimul cultivator din Michigan care a furnizat un brad de Crăciun pentru Casa Albă a fost Dutchman Tree Farms, cu sediul în Manton, în 1984.

New York Post a mai relatat că se așteaptă ca familia Trump să petreacă Ziua Recunoștinței, care este celebrată pe 27 noiembrie, la reşedinţa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.