Melania Trump îndeamnă la „unitate” și „proteste pașnice” după uciderea lui Alex Pretti în Minneapolis

Melania Trump.sursa foto: Getty

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut, marți, un apel public la calm și unitate și i-a îndemnat pe cetățenii americani „să se unească şi să protesteze paşnic”, în contextul tensiunilor din Minneapolis apărute după moartea lui Alex Pretti. Bărbatul a fost împușcat mortal sâmbătă de agenți ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), informează EFE, citată de Agerpres.

„Avem nevoie de unitate, lansez un apel la unitate”, a declarat Melania Trump într-un interviu acordat postului Fox, cu prilejul lansării documentarului „Melania”, care va avea premiera vineri în Statele Unite.

Într-un discurs cu ton moderat, pe fondul tulburărilor din statul Minnesota generate de operațiunile ample ale ICE, Prima Doamnă a invocat implicarea președintelui american Donald Trump și a precizat că acesta colaborează cu guvernatorul statului, Tim Walz, și cu primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, „pentru ca totul să fie paşnic şi fără tulburări”.

Într-un mesaj conciliant, în linie cu pozițiile recente ale Casei Albe, Melania Trump a spus că se opune violenței și a subliniat că, „dacă se protestează, să se protesteze paşnic”.

„Avem nevoie de unitate în aceste vremuri”, a reiterat Prima Doamnă.

Moartea lui Pretti, împușcat de mai mulți agenți ICE, a determinat administrația de la Washington să își ajusteze abordarea și să reducă amploarea operațiunii din Minneapolis.

Aceasta presupunea desfășurarea a aproximativ 3.000 de agenți, după ce președintele Trump adusese în atenția publică presupuse cazuri de fraudare a fondurilor federale în care ar fi implicată comunitatea somaleză din oraș.

Melania Trump a transmis și un mesaj către persoanele afectate de furtuna care traversează în aceste zile mai multe regiuni din SUA, asigurând că autoritățile lucrează pentru protejarea cetățenilor.

În cadrul interviului acordat emisiunii Fox & Friends, Prima Doamnă a oferit și detalii despre documentarul care urmează să fie lansat pe 30 ianuarie, un proiect care a stârnit interes în spațiul public american.

„Este o poveste care arată ceea ce nu s-a văzut înainte. Cele 20 de zile de tranziţie între a fi o persoană privată şi a fi din nou Prima Doamnă. Afacerile mele, preferinţele mele înainte de a ajunge anul trecut din nou la Casa Albă”, a declarat Melania Trump.