Meloni a ajuns în orașul aflat la propriu pe marginea prăpastiei. Furie în Niscemi, unde alunecările de teren au înghițit un cartier

Niscemi, un oraș aflat la propriu pe marginea prăpastiei FOTO: Agerpres

Este revoltă în Italia, în orașul sicilian Niscemi care se prăbușește. Oamenii au ieșit pe străzi pentru a cere explicații pentru situația în care s-a ajuns și au fost mobilizați carabinierii. Miercuri dimineața, premiera Italiei, Giorgia Meloni, a survolat cu elicopterul întreaga zonă, apoi s-a întâlnit cu responsabilii locali.

Giorgia Meloni a aterizat cu avionul la Catania, apoi s-a îmbarcat cu un elicopter și însoțită de șeful Departamentului Național de Protecție Civilă, a survolat zona în care un cartier întreg a fost înghițit de alunecarea de teren.

Apoi, Giorgia Meloni a intrat în primăria din Niscemi, în fața căreia erau adunați localnici furioși.

Lumea este în stradă miercuri, la fel ca și marți. Oamenii sunt foarte speriați de ceea ce li se întâmplă și acuză că autoritățile nu au făcut nimic pentru a preveni acest dezastru. Asta în condițiile în care în 1997 o altă alunecare de teren a dus la prăbușirea mai multor clădiri.

Niscemi este la propriu pe marginea prăpastiei

Primarul orașului Niscemi, situat pe un deal din Sicilia, a declarat că „situația este gravă” după ce o furtună puternică a prăbușit o porțiune lungă de versant, lăsând casele periculos de aproape de marginea unei prăpăstii.

Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate până acum din locuințele lor din cauza alunecării de teren, care a început să dea semne de instabilitate duminică, înainte de a se extinde pe un front de 4 km. Prăpastia continuă să se lărgească, alimentând temerile că ar putea înghiți centrul istoric al orașului.

„Aceasta este o alunecare de teren dramatică”, a spus Massimiliano Conti, primarul orașului Niscemi, din sudul insulei, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, îndemnându-i totodată pe locuitorii din afara zonelor izolate să „rămână acasă”, potrivit The Guardian.

„Nu vreau ca cineva să trateze cu superficialitate acest eveniment”, a adăugat el. „Din fericire, nu au existat răniți, ci doar pagube materiale”.

Imaginile și videoclipurile arată locuințe aflate în pragul prăbușirii. Salvatore Cocina, directorul general al Protecției Civile din Sicilia, a declarat luni seara: „Toate casele aflate pe o rază de 50–70 de metri se vor prăbuși”.

Școlile au rămas închise marți, iar un drum care leagă Niscemi de orașul de coastă Gela a fost închis.

Niscemi are o populație de aproximativ 25.000 de locuitori. Mulți dintre cei evacuați s-au refugiat la rude, însă câteva sute și-au petrecut ultimele două nopți adăpostiți într-o sală de sport locală.

Într-un interviu acordat publicației La Repubblica, publicat marți, Conti a spus: „Nu putem nega, ne este frică.”

El a precizat că alunecarea de teren a mai coborât cu încă 10 metri marți dimineață. „Iar din imaginile aeriene, a fost șocant să vedem cum Niscemi se prăbușește”, a spus el. „Situația este gravă, mai ales că trosnetele continuă, iar ploaia nu ajută nici operațiunile de intervenție, nici evaluările tehnice”.

O preocupare majoră este faptul că orașul ar putea fi izolat, a adăugat Conti. „Monitorizăm situația fără întrerupere, deoarece aceasta se poate schimba în orice moment”.

Guvernul italian a declarat luni stare de urgență pentru regiunile din sud afectate de Ciclonul Harry săptămâna trecută. Furtuna puternică a adus ploi torențiale neîntrerupte și valuri de până la 9 metri, provocând distrugeri majore în Sicilia, Calabria și Sardinia: drumuri și structuri de protecție a coastelor au fost distruse, iar stațiuni de pe plajă au fost luate de ape. Costul pagubelor este estimat la peste 1 miliard de euro.

Guvernul a alocat inițial 100 de milioane de euro pentru a acoperi nevoile imediate ale zonelor cel mai grav afectate. Ministrul Protecției Civile, Nello Musumeci, a declarat într-un comunicat: „În zilele următoare, guvernul va adopta o nouă măsură interministerială pentru a permite refacerea și reconstrucția infrastructurii avariate”.

Numai Sicilia a suferit pagube de aproximativ 740 de milioane de euro, deși președintele insulei, Renato Schifani, a avertizat că suma finală ar putea fi dublă.