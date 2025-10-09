Mesajul SUA, după întâlnirea Țoiu-Rubio: Secretarul de stat recunoaște eforturile României și rolul său ca furnizor de securitate

Secretarul american de stat Marco Rubio și ministrul român de externe, Oana Țoiu Foto: X/Oana Țoiu

Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis un comunicat pe marginea întâlnirii de miercuri dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român de externe, Oana Țoiu, în care se vorbește despre eforturile României și rolul țării noastre pentru securitatea zonei Mării Negre.

Potrivit declarației oficiale, în cadrul discuțiilor s-au analizat elemente esențiale ale dialogului strategic între SUA și România, cu accent pe cooperare în domeniile apărării, energiei și securității frontierelor.

„Secretarul Rubio a recunoscut eforturile României de a respecta angajamentele privind cheltuielile de apărare și rolul său ca furnizor de securitate în zona Mării Negre”, se precizează în comunicatul Departamentului de Stat.

Marco Rubio și Oana Țoiu au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele nucleare civile și de gaze din România, precum și despre oportunitățile pentru o cooperare economică suplimentară.

Întâlnirea de ieri a fost prima la nivel înalt a Guvernului României cu un reprezentant al Administrației Trump, după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale. Oana Țoiu a dat detalii din întâlnirea cu Marco Rubio, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Subiecte precum securitatea în Marea Neagră, prezența militară americană pe teritoriul României și proiectele energetice, inclusiv energia nucleară și gazele, au fost în prim plan.

Țoiu a mai declarat că s-a discutat și despre vizita oficială a Președintelui Nicușor Dan în SUA, pentru întâlnirea cu Donald Trump, și că părțile sunt aliniate să o organizeze în primul trimestru al anului viitor.

Ministra a subliniat importanța păstrării și extinderii prezenței militare americane în România, văzută ca un factor de „descurajare” și „stabilitate” în regiune. „Am agreat împreună că este foarte important ca această prezență să continue și rolul ei nu doar pentru România, ci și pentru regiune”, a spus Țoiu.

Ea a afirmat că partea americană a transmis un mesaj de încredere către România: „Mulțumiri pentru acest pachet strategic important, pentru faptul că SUA pot avea încredere în România și că împreună avem o influență pozitivă și în regiune”