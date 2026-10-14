Ministrul de Externe german avertizează că Marea Neagră devine un teatru de război. Berlinul cere Moscovei să accepte un armistițiu

Johann Wadephul a avertizat împotriva „cadourilor” făcute preşedintelui rus Vladimir Putin. Foto: Getty Images

Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a avertizat că Marea Neagră este transformată într-un teatru de război de atacurile Rusiei. Ministrul de Externe de la Berlin a cerut Moscovei să accepte un armistițiu pentru transporturile maritime, în special pentru cele de cereale. Wadephul a făcut apel pentru eliminarea dependenței de gazul rusesc și a avertizat că orice „cadou” oferit lui Vladimir Putin reprezintă o „încurajare” pentru liderul de la Kremlin să continue să escaladeze războiul cu Ucraina, relatează Agerpres.

Johann Wadephul a făcut aceste declarații în contextul în care rușii au lovit mai multe nave comerciale care se aflau în largul coastelor bulgare.

„Nu trebuie să permitem pur şi simplu ca această escaladare, această agresiune din partea Rusiei, să aibă loc. Suntem literalmente cu toţii în aceeaşi barcă. Cu toţii suntem în vizor”, a afirmat Wadephul, în cadrul unei convorbiri cu omologul său bulgar, Velislava Petrova-Chamova.



La rândul ei, ministra de Externe a Bulgarei, Velislava Petrova-Chamova, a declarat că securitatea Mării Negre este indisolubil legată de securitatea Europei. Bulgaria colaborează cu partenerii săi pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale, a afirmat ea.

Berlinul cere Moscovei să accepte un armistițiu

Johann Wadephul a făcut apel la Moscova să fie de acord cu un armistiţiu care să acopere transporturile maritime, în special cele de cereale.



„Dacă Rusia continuă atacurile în Marea Neagră, acest lucru se va întâmpla pe seama oamenilor din Sudul Global, în special din Africa. Aceşti oameni sunt ameninţaţi de foamete”, a spus el.



În acelaşi timp, Wadephul a spus că apărarea securităţii europene înseamnă şi menţinerea presiunii economice asupra Rusiei.



„În acest scop, Europa trebuie să se elibereze în mod constant de dependenţa de energia rusă. Pentru că nu putem dori să exercităm presiune economică asupra Rusiei, rămânând în acelaşi timp prinşi în capcana dependenţelor strategice”, a spus el.



Fără a menţiona acordul preşedintelui american Donald Trump cu Rusia privind livrările de motorină, Wadephul a avertizat împotriva „cadourilor” făcute preşedintelui rus Vladimir Putin. „Cadourile îl încurajează pe Putin să-şi urmeze cursul. Doar o atitudine fermă poate să-i creeze dorinţa de a discuta”, a spus el.



Aceste comentarii intervin după ce Trump a ajuns la un acord privind livrarea a sute de mii de tone de motorină din Rusia. Afacerea lui Trump cu Putin a atras critici puternice din partea aliaţilor europeni şi chiar în SUA, notează dpa.