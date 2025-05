Ministrul Economiei din Rusia avertizează că economia ţării dă semne de "hipotermie"

Ministrul Economiei din Rusia, Maxim Reshetnikov. Foto: Profimedia Images

Ministrul Economiei din Rusia, Maxim Reshetnikov, a cerut luni Băncii Centrale să ţină cont de încetinirea inflaţiei la reuniunea de politică monetară de săptămâna viitoare, avertizând că economia rusă arată semne de "hipotermie", scrie Agerpres.



Pe fondul inflaţiei ridicate, Banca Centrală a Rusiei menţine, din octombrie, rata dobânzii la 21%, ceea ce afectează investiţiile, într-un moment în care impactul economic al majorării cheltuielilor din domeniul militar începe să se atenueze. În martie, preşedintele Vladimir Putin a cerut oficialilor să nu îngheţe economia rusă ca într-o "cameră de crioterapie", cu o politică monetară rigidă.



Putin a vorbit cu unii lideri de afaceri din Rusia, mulţi dintre ei opunându-se politicii Băncii Centrale deoarece ar afecta economia şi investiţiile. El a atras atenţia că ar trebui evitată o răcire excesivă a economiei. Mulţi analişti au interpretat declaraţiile ca o solicitare de a începe relaxarea politicii monetare.

Reshetnikov, vorbind în Camera Inferioară a Parlamentului Rusiei, a spus că în ultimele săptămâni inflaţia s-a redus.

"Ne aşteptăm ca datele din mai să consolideze această tendinţă şi, desigur, ne aşteptăm ca la reuniunea din 6 iunie Banca Centrală a Rusiei să ţină cont de aceste evoluţii în luarea deciziilor, deoarece vedem de asemenea riscul unei hipotermii economice în actualul regim", a avertizat ministrul Economiei.



Instituţia se aşteaptă în acest an la o inflaţie de 7,6%, o estimare pe care Reshetnikov a descris-o ca fiind "realistă".



Conform unui document al Căilor Ferate, exportatorii majori ai Rusiei, inclusiv Rusal şi Gazpromneft, au redus volumele planificate de materii prime, cum ar fi metalele şi produsele petroliere, pe care le trimit pe calea ferată, cel mai recent indiciu al cererii reduse, în condiţiile încetinirii economiei ţării.



Monopolul feroviar deţinut de stat intenţionează să-şi reducă, anul acesta, cheltuielile cu încă 32,5 miliarde de ruble (408 milioane de dolari), sau aproximativ 3,5%, la 858,4 miliarde de ruble, în urma revizuirii datelor privind transportul cargo, se arată în documentul din 20 martie. Instituţia, deja, planificase să-şi reducă cu 40% cheltuielile cu investiţiile din acest an, în contextul costurilor ridicate cu plata dobânzilor.



Volumele de mărfuri transportate, care anul trecut au atins cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, sunt un indicator al situaţiei industriei, în condiţiile dependenţei economiei de exporturi. Majorarea dobânzilor la 21% de către Banca Centrală a Rusiei şi sancţiunile occidentale au determinat marile firme să reducă volumul de mărfuri transportat pe calea ferată, spun analiştii.



De asemenea, în document se arată că exporturile pe calea ferată sunt afectate de reducerea cererii din China pentru lemn, îngrăşăminte, metale şi petrol din Rusia. De la începutul anului, cifra de afaceri în comerţul dintre Rusia şi China a scăzut cu 7,5%.



În plus, se scoate în evidenţă "interferenţa părţilor terţe asupra rafinăriilor", o referinţă tacită la dronele ucrainene care lovesc facilităţile energetice ruse.