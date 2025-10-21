„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar

Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea de la nunta fiicei lui Ali Shamkhani, în care mireasa apare într-o rochie extrem de docoltată FOTO: captură video X/ Ellie Omidvari

Imaginile de la nunta fiicei lui Ali Shamkhani, un înalt oficial iranian, au provocat un val de furie pe rețelele sociale. În filmare, mireasa apare într-o rochie extrem de decoltată, într-o țară în care femeile sunt ucise dacă nu poartă hijab.

Ellie Omidvari, o militantă iraniană pentru drepturile femeilor, a avut una dintre cele mai tulburătoare reacții pe X. „Mireasa lor este într-un palat, mireasa noastră este îngropată sub pământ”, a scris ea, alături de un colaj cu imagini cu zeci de femei ucise pentru că nu au purtat văl islamic, unele dintre ele proaspăt căsătorite.



Goldie Ghamari, născută în Iran, avocată, care a fost membră a parlamentului canadian în perioada 2018-2025, a postat un colaj de imagini cu două mirese, în cea din stânga fiind fiica lui Ali Shamkhani. Imaginea este însoțită de următorul mesaj: „Iranul ocupat: Femeia din dreapta a fost ucisă pentru că nu purta hijabul obligatoriu. Femeia din stânga ucide femei pentru că nu poartă hijabul obligatoriu. Iranul este ocupat de cea mai josnică și crudă dictatură din lume: Republica Islamică teroristă”.

Occupied Iran:



The woman on the right was killed for not wearing mandatory Hijab.



The woman on the left kills women for not wearing mandatory Hijab.



Iran is occupied by the most vile and vicious dictatorship in the world: the terrorist Islamic Republic. pic.twitter.com/ZHZq553dFa — Goldie Ghamari | گلسا قمری (@gghamari) October 19, 2025

Alți militanți pentru drepturile femeilor amintesc cazul unei femei - Roya Heshmati - care a care fost biciuită brutal de 74 de ori doar pentru că a refuzat să poarte vălul islamic.

Say her name : Roya Heshmatiam



She is a woman lashed 74 times in Iran for crime of removing her hijab in public.



No one is marching for her. She does not fit the agenda.



Do you feel the same pic.twitter.com/RWWWcqFS78 October 17, 2025

Cine este Ali Shamkhani, tatăl miresei care a stârnit furia

Contraamiralul Ali Shamkhani a supravegheat o reprimare brutală a femeilor, dar noțiunile tradiționale de moralitate islamică au fost puțin vizibile la nunta fiicei sale, scrie New York Times.

El este unul dintre cei mai înalți oficiali ai apărării și securității naționale din Iran și un om de încredere al liderului suprem. Până de curând, a supervizat negocierile nucleare cu Statele Unite și a coordonat, de asemenea, aplicarea regulilor islamice stricte pentru femei și fete și a ordonat reprimări violente împotriva protestatarilor.

Acum, însă, contraamiralul Ali Shamkhani este implicat într-un tip de scandal rar întâlnit în rândul elitei Republicii Islamice. Este acuzat că duce o viață dublă: predică evlavia în public, dar practică un stil de viață complet diferit în familie.

Ce se vede în filmarea de la nuntă

Sâmbătă, un videoclip de la nunta fiicei sale, filmat în aprilie anul trecut, a apărut pe rețelele sociale și a devenit rapid viral. În videoclip, amiralul Shamkhani este filmat în timp ce își conduce fiica pe culoar, într-o sală de nunți. Mireasa, Setayesh, poartă o rochie fără bretele, decoltată, care îi lasă vedere partea superioară a pieptului, iar soția amiralului poartă o rochie de seară albastră din dantelă, la fel de decoltată, cu spatele și lateralele goale. Alte femei din videoclip nu poartă hijab.

Videoclipul de la nunta fiicei sale a atins coarda sensibilă în rândul clasei politice iraniene și al publicului din mai multe motive.

Este o demonstrație de bogăție exuberantă, pe când majoritatea iranienilor se străduiesc să supraviețuiască și mulți tineri nu își permit să se căsătorească; arată dispreț față de valorile islamice conservatoare; și înfățișează tradiții occidentale de nuntă, cu tatăl care o conduce pe mireasă pe culoar, în locul obiceiului iranian ca mireasa și mirele să intre împreună.

Luni, un ziar cu tendințe reformiste, Shargh, a apărut cu o fotografie a contraamiralului Shamkhani pe prima pagină. „Îngropat sub scandal”, era titlul. Cu o seară înainte, analiști politici și un grup de veterani ai războiului Iran-Irak au spus într-o discuție pe aplicația Clubhouse că el trebuie să demisioneze din toate funcțiile oficiale și să prezinte scuze publice.

Amir Hossein Mosalla, jurnalist și redactor al unei publicații politice din Iran, a spus pe rețelele sociale că videoclipul arată că „oficialii regimului înșiși nu cred în legile pe care le susțin, ei vor doar să le facă oamenilor viața mizerabilă”.

Contraamiralul Shamkhani nu este un oficial oarecare. În prezent este reprezentantul liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, la un Consiliu Național de Apărare recent creat. Până în iulie, a petrecut un deceniu ca secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, un rol care i-a conferit putere și influență considerabile asupra politicilor interne și externe. Este, de asemenea, fost ministru al apărării care a comandat odată atât marina, cât și forțele navale ale Gărzilor Revoluționare.

Statele Unite i-au impus sancțiuni contraamiralului Shamkhani în 2020 și au luat măsuri și împotriva fiilor săi. Contraamiralul Shamkhani și fiii săi dețin și administrează un vast imperiu de transport maritim, cu petroliere și flote, care ajută la transferul de petrol din Iran și din Rusia către China. Criticii l-au acuzat de mult timp că profită de pe urma sancțiunilor care au afectat economia Iranului și au adus greutăți oamenilor obișnuiți.

În timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie, israelienii au încercat să-l asasineze pe contraamiralul Shamkhani. Un atac cu rachetă i-a distrus penthouse-ul dintr-un bloc de lux din nordul Teheranului. Contraamiralul Shamkhani a declarat că salvatorii l-au găsit îngropat sub dărâmături.

Reacția lui Ali Shamkhani

Contraamiralul Shamkhani a reacționat la controversele legate de nuntă printr-o postare luni pe contul său oficial de pe X, scriind: „Nemernicilor, sunt încă în viață!” Mass-media iraniană a relatat că, întrebat la o înmormântare despre reacția sa, el a reiterat mesajul postat pe rețelele sociale.

Agenția de știri Tasnim, afiliată Gărzilor Revoluționare, l-a criticat pe contraamiralul Shamkhani. „Nu există nicio îndoială că stilul de viață al oficialilor din Republica Islamică trebuie să fie defensibil”, a scris. Dar a adăugat și că publicarea unui videoclip privat nu este etică.

Unii dintre susținătorii contraamiralului Shamkhani spun că el este victima unei campanii de denigrare a rivalilor politici și că nunta a fost un eveniment privat, segregat pe sexe.

Dar unii analiști au observat că Republica Islamică nu a ezitat să-și aplice regulile în viața privată a cetățenilor, dictând nu doar cum se îmbracă și se comportă în public, ci și descoperind nunți și petreceri în casă pe care le consideră neislamice.

„Este ipocrizie în forma sa cea mai pură,” a spus Omid Memarian, expert în Iran la DAWN, o organizație de cercetare cu sediul la Washington care se concentrează pe politica externă americană în Orientul Mijlociu.

În 2022, contraamiralul Shamkhani conducea Consiliul de Securitate Națională al Iranului când o revoltă națională a zguduit țara. Femeile ieșeau în stradă și își ardeau eșarfele de cap, revoltate de moartea unei tinere de 22 de ani acuzate de poliția morală că a încălcat regula hijabului.

Un parlamentar a relatat că a mers la contraamiralul Shamkhani și l-a întrebat ce ar trebui făcut dacă protestatarii nu se retrag din străzi. „Îi vom ataca până se întorc acasă”, a povestit el că a spus contraamiralul Shamkhani.

Abordând videoclipul nunții pe rețelele sociale luni, o militantă iraniană pentru drepturile femeilor, Ellie Omidvari, și-a amintit de sutele de persoane ucise în proteste, unele dintre ele proaspăt căsătorite.

„Mireasa lor este într-un palat, mireasa noastră este îngropată sub pământ”, a spus ea.