Momentul în care un protestatar pe motocicletă se izbește violent de o mulțime de polițiști la protestele din Los Angeles

Doi ofițeri de poliție din Los Angeles au fost răniți, duminică, după ce doi motocicliști s-au izbit violent de mulțimea de polițiști aflată în timpul unui conflict cu protestatarii din metropolă, conform CNN.

Imaginile arată cum, în timpul haosului din confruntările între polițiști și protestatari, un motociclist vine în viteza și se izbește în plin de mai mulți ofițeri care cad la pământ.

On-the-ground footage shows motorcycles crash into LAPD Officers at the anti-ICE protest in Los Angeles, California. pic.twitter.com/8YnNhlnljR