Moscow Times: "Putin trebuie să lupte încă un an pentru a putea cuceri Donbasul". Trupele ruse avansează cu 120 de metri pe zi

1 minut de citit Publicat la 13:03 03 Dec 2025 Modificat la 13:03 03 Dec 2025

Rusia va trebui să lupte în Ucraina încă cel puțin un an pentru a captura Donbasul. Foto: Profimedia Images

Armata rusă va trebui să lupte în Ucraina cel puțin încă un an pentru a ajunge la granițele administrative ale regiunii Donețk, a declarat un oficial NATO de rang înalt pentru BBC, semnalează Moscow Times.

„Cucerirea restului regiunii Donețk nu este o opțiune realistă pentru ruși timp de cel puțin încă un an”, a spus citată.

Estimarea se bazează pe viteza actuală de avans a trupelor Moscovei.

Mai exact, în Pokrovsk, oraș ucrainean pe care armata rusă îl controlează în proporție de 95%, trupele Moscovei avansează în medie cu 120 de metri pe zi.

NATO consideră că, în ciuda poverii financiare tot mai mari, Rusia este capabilă să continue operațiunile militare în ritmul actual până în 2027.

NATO a evaluat pierderile umane ale Rusiei la 1.100 de soldați pe zi

Între timp, armata rusă suferă pierderi grele pe câmpul de luptă.

Conform estimărilor NATO, aceste pierderi se ridică la 1.100 de soldați pe zi, în timp ce numărul total de morți și răniți se apropie în prezent de 1,15 milioane.

„Nu văd niciun indiciu că Vladimir Putin este serios interesat de procesul de pace sau că ar fi gata să accepte concesii care ar putea duce la pace în Ucraina”, a adăugat sursa citată de BBC.

Putin a rămas inflexibil la negocierile cu americanii

Președintele rus a declarat anterior că țara sa va înceta luptele în Ucraina numai dacă armata ucraineană se va retrage din partea Donbasului neocupată de Moscova.

În caz contrar, luptele vor continua, a avertizat el.

Pe 2 decembrie, Putin a purtat discuții cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Potrivit presei internaționale, președintele rus a fost inflexibil pe următoarele subiecte: preluarea Donbasului, limitarea dimensiunii Forțelor Armate Ucrainene și recunoașterea internațională a teritoriilor capturate.

În urma discuțiilor de la Moscova, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, la rândul său, că principalul punct de dispută este faptul că 20% din teritoriul Donbasului rămâne sub controlul Kievului.

Rubio a mai spus că, de partea rusă, doar Putin poate pune capăt războiului.