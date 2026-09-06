Motivul solid pentru care Putin i-a ținut la ușă pe emisarii din SUA: a inaugurat stația de metrou "Secera și ciocanul" prin videolink

Putin a inaugurat, sâmbătă, stația de metroul "Secera și ciocanul" la Moscova, prin videoconferință, înaintea întâlnirii de la Kremlin cu emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner. Foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a inaugurat sâmbătă, la Moscova, gara urbană Secera şi Ciocanul, cu ocazia celei de-a 879-a aniversări a fondării capitalei Rusiei, informează EFE, citată de Agerpres.

Obiectivul, numit "Serp i Molot" în limba rusă, nu a beneficiat de prezența fizică a liderului de la Kremlin. Putin, alături de primarul din Moscova, Serghei Sobianin, a participat de la distanță, prin legătură video, la ceremonie.

Presa de stat a publicat imagini de la eveniment.

«Поехали»



Путин запустил новую ветку московского метро pic.twitter.com/sEVjBNmsJi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 5, 2026

Momentul festiv a fost plasat în agenda lui Putin înaintea întâlnirii cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au fost nevoiți să aștepte epuizarea celorlalte puncte din agenda liderului rus.

Stația de 7.300 de metri pătraţi contează drept unul dintre principalele noduri de transport din estul Moscovei şi conectează două staţii de metrou şi linii de tramvai. 100.000 de utilizatori sunt aşteptaţi zilnic aici, în principal din estul regiunii Moscova şi din regiunea vecină, Vladimir.

Compoziția "Secera şi ciocanul" a fost, de la început, principalul simbol de stat al Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (URSS), constituind o reprezentare simbolică a alianței dintre țărani şi muncitori, pe susținerea cărora s-a bazat mișcarea comunistă la nivel mondial.

Deşi URSS s-a dizolvat în 1991, embleme cu secera şi ciocanul pot fi încă văzute pe clădirile oficiale din Moscova. Putin, acuzat că a reabilitat imaginea dictatorului sovietic Iosif Stalin şi că doreşte să restabilească grandoarea imperială a Uniunii Sovietice, a afirmat că "cine nu deplânge dizolvarea URSS nu are inimă, iar cine vrea să o restabilească nu are cap".

Putin conduce campania electorală a partidului prezidențial Rusia Unită

Pentru prima dată din 2007, Putin conduce campania electorală a partidului Kremlinului, Rusia Unită, care caută să-şi păstreze majoritatea constituţională la alegerile parlamentare din 20 septembrie, notează EFE.

De altfel, Putin s-a întâlnit sâmbătă și cu principalii candidaţi ai formațiunii, cărora le-a urat succes. La întâlnire au fost prezenţi primarul Moscovei, Serghei Sobianin, ministrul de externe, Serghei Lavrov și avocatul poporului pentru minori, Maria Lvova-Belova - acuzată, ca și Putin, de crime de război de Tribunalul Penal Internațional de la Haga.

"Trebuie să consolidăm situaţia politică internă, soliditatea statului rus şi, în ciuda tuturor dificultăţilor şi ameninţărilor cu care ne confruntăm în mod constant, să continuăm pe calea consolidării Rusiei în conformitate cu Constituţia", a îndemnat Putin.

Printre altele, preşedintele rus a insistat pe necesitatea sprijinului pentru militarii care luptă în Ucraina şi pe imperativul apărării teritoriului naţional de atacurile dronelor ucrainene.

Popularitatea lui Putin a scăzut cu 13% în ultimele luni

Conform ultimelor sondaje de opinie ale Centrului Levada, 59% dintre ruşi susţin începerea rapidă a unui proces de pace, în timp ce 31% solicită continuarea acţiunilor militare. Din cauza oboselii provocate de război, a blocării internetului şi a penuriei de combustibil, popularitatea lui Putin a scăzut cu peste 13 puncte procentuale în ultimele luni, similar cu scăderea care a urmat controversatei reforme a pensiilor din 2018.

Putin, care a fost reales în 2024 cu peste 87% din voturi, conduce campania partidului prezidențial sub sloganul "Totul pentru victorie". Conform sondajelor, Rusia Unită a recuperat teren în ultimele săptămâni, ajungând la aproximativ 35% - deşi instituţiile media independente susţin că puţin peste 20% dintre ruşi intenţionează, de fapt, să voteze pentru partidul de guvernământ pe 20 septembrie.

Justiţia rusă a exclus Iabloko, singurul partid din țară care susţine încetarea războiului cu Ucraina, din alegerile pe liste de partid pentru Duma de Stat. Instanța a blocat, în acelaşi timp, înregistrarea candidaţilor săi în circumscripţiile din mai multe regiuni ale ţării.