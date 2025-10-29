Motorul economiei europene majorează salariul minim. Care va fi cel mai mic salariu în Germania de la 1 ianuarie

1 minut de citit Publicat la 17:24 29 Oct 2025 Modificat la 17:26 29 Oct 2025

Guvernul lui Friedrich Merz a decis creșterea salariului minim pe economie. Foto: Getty Images

Guvernul federal german a decis, miercuri, să majoreze salariul minim pe economie, scrie Agerpres, care citează EFE.

Majorarea se va face în două trepte: la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 şi la 14,60 euro brut pe oră de la începutul anului 2027.

În prezent, nivelul salarial minim este 12,82 de euro / oră. La un număr de 21 de zile lucrătoare cu câte opt ore de muncă pe zi, acest salariu are valoarea lunară brută de aproximativ 2.154 euro.

Cu majorarea de la 1 ianuarie anul viitor, valoarea acestui indicator economic ajunge la 2.335 euro, corespunzător unei creșteri de circa 200 de euro.

Peste șase milioane de angajați din economia germană vor beneficia de această majorare, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.

Salariul minim în Germania, creștere de 40% în 12 ani---

Odată ce salariul minim pe economie va ajunge la 14,60 de euro / oră în 2027, creșterea va marca 40% față de nivelul din 2015.

În acest an, Germania a introdus salariul minim pe economie.

De atunci, valoarea acestuia a fost majorată în patru rânduri.

Decizia creșterii salariului minim a fost adoptată în pofida opoziției patronatelor.

Social-democrații, care formează coaliția de guvernare împreună cu conservatorii cancelarului Friedrich Merz, au promis în campania electorală pentru alegerile legislative desfășurate în februarie creșterea salariului minim pe economie la 15 euro pe oră.