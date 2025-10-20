Muzeul Luvru rămâne închis, după jaful de milioane de euro. Sute de vizitatori sunt dezamăgiţi după ce au stat degeaba la coadă

Potrivit anchetatorilor, duminică dimineaţa, hoţii profesionişti au dat spargerea în aproape 4 minute. Sursa foto: captură video YouTube/NBC News

Muzeul Luvru va rămâne în cele din urmă închis publicului, luni, după ce duminică a fost ţinta unui jaf în timpul căruia au fost furate bijuterii ale Coroanei Regale franceze, cu "o valoare inestimabilă", transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres. Anunţul a fost făcut după o decizie luată în ultimul moment, iar în faţa renumitului muzeu aşteptau la coadă în această dimineaţă sute de vizitatori. Fiind rugaţi să plece, mulţi au fost dezamăgiţi, iar unii şi-au exprimat frustrarea, a relatat publicaţia Le Parisien. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat că operele vor fi recuperate, iar vinovaţii vor fi aduşi în faţa magistraţilor. Cei patru hoţi au reuşit să plece cu opt bijuterii din "Coroana Franţei", în valoare de câteva milioane de euro.

Decizia de închidere, confirmată agenţiei EFE de către o purtătoare de cuvânt a muzeului, a fost luată în ultimul moment, după ce vizitatorii au putut accesa intrarea din piramidă la ora locală 09:00 (7:00 GMT), ora obişnuită de deschidere. Conducerea nu a oferit imediat un motiv pentru a justifica această decizie.

Iniţial, se presupunea că turiştii vor putea intra în muzeu, însă nu vor putea vizita Galerie d'Apollon, sau Galeria Apollo, în care hoţii au pătruns duminică şi au furat nouă bijuterii, dintre care una (coroana împărătesei Eugénie, soţia lui Napoleon al III-lea) a fost pierdută sau abandonată în timpul fugii, fiind recuperată cu unele daune.

Ancheta jafului de la Luvru a fost preluată de Parchetul Parisului

În Franţa este alertă este de gradul zero după ce preşedintele Emmanuel Macron a transmis că operele vor fi recuperate, iar vinovaţii vor fi aduşi în faţa justiţiei. Parchetul din Paris a preluat ancheta.

"Am ajuns imediat, la câteva minute după ce am primit informația despre acest furt, și, ca să vă spun tot, operațiunea a durat aproape patru minute. A fost foarte rapidă. Trebuie să spunem că aceștia sunt profesioniști. Crima organizată vizează obiectele de artă, iar muzeele au devenit în mod evident ținte, deoarece Franța, după cum știți, este o țară cu un patrimoniu bogat, o țară cu obiecte de patrimoniu istoric de mare valoare, astfel încât aceste muzee au devenit, de asemenea, ținte pentru acești criminali", a declarat ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, potrivit Antena 3 CNN.

Cei patru autori ai spectaculosului jaf au ajuns în partea de sud a Muzeului Luvru cu două motociclete şi o autoutilitară echipată cu scară extensibilă, care le-a permis să urce în Galeria Apollo, situată la primul etaj. După ce au trecut de uşa de la balcon, ei au spart două vitrine şi au luat bijuteriile.

Ministrul francez al Justiţiei, Gérald Darmanin, a recunoscut luni, într-un interviu acordat postului de radio France Inter, că jaful şi circumstanţele în care acesta a avut loc scoate în evidenţă probleme de securitate. Oficialul, ministru de Interne timp de patru ani, a insistat, însă, că "nu se poate garanta securitatea tuturor locurilor".

"Ceea ce este clar este că am eşuat", deoarece infractorii au fost "capabili să pună un lift de marfă" pe drumul public, "să urce în câteva minute pentru a lua bijuterii nepreţuite şi să ofere o imagine deplorabilă a Franţei", a declarat Darmanin.

Cu toate acestea, ministrul a refuzat să ofere mai multe informaţii, precizând că aşteaptă ca ancheta şi instanţele să stabilească "dacă a fost o acţiune extrem de organizată".

"Ceea ce ştiu", a concluzionat el, "este că poliţia va câştiga în cele din urmă" şi că "aceste persoane vor fi arestate într-o lună, într-un an".

Ministerul Culturii a declarat că următoarele opt piese au fost furate: o diademă din setul de bijuterii al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, un colier din setul de bijuterii cu safire al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, cercei, parte dintr-o pereche din setul de bijuterii cu safire al reginei Marie-Amélie şi al reginei Hortense, un colier cu smaralde din setul Marie-Louise, a doua soţie a lui Napoleon, o pereche de cercei cu smaralde din acelaşi set, o broşă cunoscută sub numele de "broşă relicvar", o diademă a împărătesei Eugénie şi o broşă mare de corsaj a împărătesei Eugénie.

Luvru este cel mai vizitat muzeu din lume, înregistrând 8,7 milioane de vizitatori anul trecut.