Nava care venea din Rusia, arestată de Finlanda, și-a târât ancora zeci de kilometri înainte să avarieze un cablu de telecomunicații

Finlanda a reținut nava „Fitburg” din flota fantomă rusă. Sursa foto: Finnish Border Guard via Facebook

Nava ce venea dinspre Rusia şi care este suspectată că a avariat, în Golful Finlandei, un cablu de telecomunicaţii submarin ce leagă Helsinki de Tallinn, şi-a târât ancora zeci de kilometri înainte ca aceasta să atingă cablul, a anunţat duminică poliţia finlandeză, relatează Agerpres. Este ultimul detaliu din ancheta în care specialiștii analizează manevrele navei pentru a determina dacă aceasta a avariat intenţionat acest cablu submarin.

Paza de coastă finlandeză a sechestrat pe 31 decembrie Fitburg, o navă cargo sub pavilionul ţării insulare Sfântul Vincenţiu şi Grenadinele, navă ce plecase din Sankt-Petersburg, în Rusia, pentru a ajunge la Haifa, în Israel.

Nava este suspectată că a cauzat distrugeri la un cablu submarin ce aparţinea grupului finlandez de telecomunicaţii Elisa şi care se situa în zona economică exclusivă estoniană.

Un membru al echipajului, de naţionalitate azeră, a fost plasat în detenţie pentru o săptămână de un tribunal din Helsinki la cererea poliţiei, a anunţat un responsabil al anchetei.

Un alt membru, de naţionalitate rusă, este vizat de interdicţia de a se deplasa, majorând la trei numărul de marinari care trebuie să rămână în Finlanda. Echipajul navei era compus din 14 membri originari din Rusia, Georgia, Azerbaidjan şi Kazahstan.

Poliţia finlandeză a deschis o anchetă pentru „distrugeri criminale agravate, tentativă de distrugeri criminale agravate şi perturbare agravată a telecomunicaţiilor”.

În ultimii ani, infrastructura energetică şi de comunicaţii, inclusiv cabluri şi conducte submarine, a fost avariată în mai multe rânduri în Marea Baltică. De la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, mulţi experţi şi politicieni au considerat presupusul sabotaj al cablurilor ca fiind parte a „războiului hibrid” al Rusiei împotriva ţărilor occidentale.

În timpul procesului din toamnă a unei nave a flotei fantomă ruse care avariase cabluri la sfârşitul lui 2024, procurorii finlandezi au apreciat că echipajul a lăsat în mod intenţionat ancora să se târască pe o distanţă de 90 de kilometri.