„Ne mișcăm câte o secundă, apoi așteptăm trei. Totul ar putea merge prost”. Cum dezamorsează Ucraina minele marine din Marea Neagră

Minele sunt unele dintre cele mai „viclene” și de lungă durată moșteniri ale războiului. Acestea rămân active și mortale timp de decenii, iar cele de pe mare prezintă riscuri suplimentare, deoarece pot fi purtate în derivă de curenți și furtuni.

Minele maritine amplasate de Moscova la începutul invaziei la scară largă în Ucraina, când navele rusești s-au apropiat de Odesa, nu fac excepție. Pericolul nu este doar teoretic: vara trecută, trei înotători au fost uciși de mine în largul coastei Odesei.

Comandantul grupului de contramăsuri împotriva minelor al Marinei, cunoscut sub numele de Fox, estimează că numărul minelor este de ordinul miilor. Dar acestea nu sunt singurul pericol care pândește sub apă.

Rachete, obuze de artilerie, bombe și mine terestre au fost aduse în aval de mare când barajul Kahovka a fost aruncat în aer în 2022. Și acestea s-ar putea declanșa în orice moment.