New York-ul îşi alege primarul, cursa ține atenția întregii lumi. Politico: Stânga europeană ia notițe despre ascensiunea lui Mamdani

7 minute de citit Publicat la 12:11 04 Noi 2025 Modificat la 12:11 04 Noi 2025

New York-ul îşi alege marţi noul primar. De luni de zile, sondajele îl dau câştigător pe Zohran Mamdani, cu un avans între 4,5 şi 16 puncte procentuale faţă de principalul său adversar, fostul guvernator al statului Andrew Cuomo, care este susținut de Donald Trump. Alegerile din New York nu mai sunt însă doar o cursă electorală locală: au devenit un laborator de lecții politice observat atent de întreaga lume, de la Washington la Paris și Berlin. Mai mulți politicieni europeni de stânga au anunțat că au contactat echipa de campanie a lui Zohran Mamdani, ca să învețe de la acesta rețeta succesul și să o folosească în propriile alegeri locale de anul viitor, scrie Politico.

Alegerile de marţi din New York sunt urmărite cu atenţie la nivel naţional, deoarece ar putea contribui la formarea unei noi imagini pentru Partidul Democrat, care îşi caută identitatea în opoziţie cu Donald Trump. Mamdani, în vârstă de 34 de ani, care se autodescrie ca fiind un socialist democratic, a mobilizat alegătorii mai tineri şi mai progresişti, dar i-a alarmat totodată pe democraţii mai moderaţi, care se tem că o schimbare prea radicală spre stânga ar putea avea efecte negative.

Votul începe la ora locală 06:00 (13:00, ora României) şi se încheie la ora 21:00 (miercuri ora 4:00, ora României).

Lincoln Mitchell, profesor la Universitatea Columbia, se aşteaptă la o participare ridicată la acest scrutin „foarte disputat”.

Al treilea candidat, republicanul Curtis Sliwa, a refuzat cu obstinaţie să se retragă în favoarea lui Andrew Cuomo, ale cărui poziţii pro-business şi în materie de securitate sunt similare cu ale sale.

Al treilea candidat, republicanul Curtis Sliwa, a refuzat cu obstinaţie să se retragă în favoarea lui Andrew Cuomo, ale cărui poziţii pro-business şi în materie de securitate sunt similare cu ale sale.

Aproximativ 735.300 de alegători au votat anticipat, de patru ori mai mult decât la ultimele alegeri municipale din 2021, care au mobilizat în total 1,15 milioane de persoane (adică o rată de participare de 23,3%).

Recent introdus în New York, votul anticipat atrage noi alegători, dar „poate fi (de asemenea) un semn al unui entuziasm puternic pentru un candidat sau al unei îngrijorări cu privire la rezultatul alegerilor”, spune John Kane, de la Universitatea din New York.

Alegerea celui de-al 111-lea primar al metropolei americane, care îşi va prelua funcţia la 1 ianuarie, mobilizează peste cinci milioane de alegători din cel mai mare oraş al Statelor Unite, dintre care peste 60% sunt democraţi.

Trump îl susține pe Cuomo și amenință că va reduce finanțarea pentru New York dacă Mamdani câștigă alegerile

Președintele Donald Trump i-a îndemnat pe newyorkezi să-l voteze pe Andrew Cuomo în cursa pentru funcția de primar al orașului, scrie CNN.

„Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveți de ales. Trebuie să votați pentru el și să sperați că va face o treabă fantastică”, a scris președintele luni pe Truth Social, adăugând că Cuomo „este capabil de asta”, iar candidatul democrat Zohran Mamdani „nu este!”.

Cuomo a respins luni susținerea lui Trump, motivând că președintele doar e contra lui Mamdani. „Nu mă susține. Se opune lui Mamdani”, a spus Cuomo.

Trump l-a criticat de mult timp pe Mamdani și l-a etichetat în mod fals drept comunist. El a promis din nou că va retrage fondurile federale de la oraș dacă Mamdani câștigă marți, „în afară de minimul necesar”. „Dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru primăria oraşului New York, este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar, pentru prima mea casă iubită”, a spus Trump, care este originar din New York.

În replică, Mamdani i-a spus luni seară lui Erin Burnett de la CNN că președintele se simte amenințat de campania sa electorală. „La fel ca (campania) lui, am diagnosticat criza din viața newyorkezilor din clasa muncitoare, costul vieții. Dar, spre deosebire de el, vom realiza acest lucru. Și acesta este un contrast pe care nu-l suportă”, a spus Mamdani la „OutFront”.

Donald Trump, care şi-a clădit imperiul afacerilor sale în New York, declarase duminică într-un interviu acordat duminică postului CBS: „Dacă ar trebui să aleg între un democrat rău (Andrew Cuomo - n.r.) şi un comunist (Zohran Mamdani - n.r.), aş alege întotdeauna democratul rău”.

Guvernul federal al SUA acordă oraşului New York 7,4 miliarde de dolari în anul fiscal 2026, adică aproximativ 6,4% din cheltuielile totale ale oraşului, potrivit unui raport al Controlorului Financiar al Statului New York.

Politico: Ascensiunea rapidă a lui Mamdani a adus un val de optimism în rândul stângii europene

Strategi de partid din mai multe țări traversează Atlanticul pentru a învăța de la Mamdami, care a urcat vertiginos în preferințele alegătorilor datorită unei campanii axate pe problemele de accesibilitate și costul vieții, strategie care i-a adus victoria în alegerile primare democrate și, posibil, succesul în scrutinul general de marți.

Manon Aubry, copreședintă a Grupului Stângii din Parlamentul European și membră a partidului francez La France Insoumise, a mers săptămâna trecută la New York, unde a participat alături de voluntarii lui Mamdani la ultimele zile de campanie. Aubry și partidul său văd în el un exemplu de „schimbare radicală” înaintea alegerilor municipale din Franța, programate pentru 2026, scrie Politico.

Și partidul Die Linke (Stânga) din Germania a trimis patru reprezentanți la New York, printre care copreședinta Ines Schwerdtner și liderul filialei din Berlin, Maximilian Schirmer, care s-au întâlnit cu șeful strategiei campaniei Mamdani, Morris Katz.

Liza Pflaum, șefa de cabinet a copreședintelui partidului german Jan van Aken, a explicat că Die Linke a depășit așteptările la alegerile federale din februarie folosind „aceeași rețetă Mamdani”: accent pe costul vieții, atragerea micilor donatori și investiții masive în campanii de voluntariat din ușă în ușă.

Pflaum spune că partidul german va folosi campania lui Mamdani drept model pentru alegerile legislative din Berlin, programate în septembrie anul viitor. „El oferă o viziune concretă despre cum viețile oamenilor pot fi îmbunătățite. Simți asta imediat aici, la New York, oamenii încep din nou să spere”, a spus ea.

Întrebat despre influența pe care ar putea-o avea asupra progresiștilor din afara SUA, Mamdani a răspuns: „Deocamdată rămân concentrat pe nivel local. Există acea copertă a revistei The New Yorker unde lumea se termină la New Jersey? Cam așa încerc să gândesc aceste zile. Vreau doar să readucem atenția asupra oamenilor simpli și asupra problemelor legate de accesibilitate, care lipsesc de prea mult timp.”

Politicieni francezi și britanici s-au arătat impresionați de modul în care echipa lui Mamdani a folosit carisma candidatului în mediul online, în special prin clipuri scurte pe rețelele sociale care transmit mesaje clare despre costul vieții, dar îl fac în același timp relatable.

„Faptul că [Mamdani] a câștigat primarele democrate este un eveniment politic major, atât prin program, cât și prin stilul campaniei: strategia media, folosirea rețelelor sociale, mesajele directe, toate sunt surse de inspirație”, a spus Danièle Obono, deputată La France Insoumise, care va organiza un eveniment live pentru urmărirea rezultatelor electorale.

Mothin Ali, lider al verzilor britanici, a declarat că politicienii din Regatul Unit tind să facă videoclipuri „plictisitoare și simple” și că stânga trebuie să învețe să comunice „mai incisiv”, după modelul lui Mamdani.

Fostul lider laburist Jeremy Corbyn, acum la conducerea noului partid Your Party, a anunțat pe platforma X că a participat la campania telefonică a echipei lui Mamdani.

De la Cuomo la Mamdani - o schimbare de generație

Victoria așteptată a lui Mamdani în fața fostului guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, care candidează independent după ce a pierdut în primarele democrate, este văzută drept un nou semn al avansului forțelor radicale în fața celor moderate.

În Europa, dinamica este similară: La France Insoumise s-a impus ca forță dominantă a stângii după declinul socialiștilor lui François Hollande, însă rămâne să demonstreze că poate administra la nivel local.

În Regatul Unit, Verzii au urcat la 14% în sondajele Politico, la doar patru puncte de Partidul Laburist condus de Keir Starmer, iar un sondaj recent Find Out Now i-a plasat chiar peste laburiști pentru prima dată, datorită noului lider Zack Polanski și brandului său de „eco-populism”.

În Germania, Die Linke continuă o creștere constantă, fiind într-o poziție mai bună pentru a concura cu rivalii moderați, Verzii și social-democrații.

În Franța, David Belliard, candidatul Verzilor la Primăria Parisului, a declarat că succesul lui Mamdani în rândul alegătorilor preocupați de costul vieții i-a confirmat nevoia unei campanii mai progresiste. „Am petrecut mult timp luptându-ne împotriva sfârșitului lumii, dar poate nu destul pentru a-i ajuta pe oameni să ajungă la sfârșitul lunii”, a spus Belliard.

Alte scrutine care au loc marți în SUA

Statul vecin New Jersey îşi alege, de asemenea, viitorul guvernator, post pentru care candidează omul de afaceri republican Jack Ciattarelli şi democrata considerată mai moderată Mikie Sherrill. Statul a fost considerat un bastion democrat în ultimul deceniu. Dar la ultimele alegeri prezidenţiale, Donald Trump a redus considerabil diferenţa.

La rândul său, statul Virginia îşi va alege prima femeie la conducerea sa. Sondajele dau un avantaj favorabil democratei Abigail Spanberger, fostă agentă CIA, în faţa republicanei Winsome Earle-Sears, fostă membră a corpului de puşcaşi marini. Dar şi în acest caz, diferenţa şi participarea vor fi analizate cu atenţie.

La celălalt capăt al ţării, californienii votează pentru a autoriza o reorganizare a hărţii electorale a statului, ce ar favoriza Partidul Democrat, ca răspuns la o iniţiativă similară a lui Trump în Texas.