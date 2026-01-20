"Nici măcar nu pot trage apa la toaletă". Atacurile Rusiei au dus Kievul în întuneric, frig și într-o criză de apă curentă

Kievul a rămas în beznă în urma atacurilor recente ale Armatei Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta

Ucrainenii se confruntă cu o criză fără precedent, în contextul în care Rusia atacă rețeaua energetică. Capitala Kiev a fost cufundată în întuneric, frig și lipsă de apă curentă, marți dimineață, după ce un atac masiv cu drone și rachete rusești a distrus infrastructura energetică din Ucraina, informează Kiev Post.

Potrivit ministrului ucrainean al energiei, Denis Şmihal, nicio centrală electrică nu a fost cruțată de atacurile rusești din ultimii patru ani de război.

În primele ore ale zilei de marți, sute de drone și rachete rusești au străbătut cerul nopții, lovind instalații energetice din Ucraina. Mai întâi s-a auzit sunetul la trecerea lor, apoi o străfulgerare, urmată de explozii asurzitoare care au răsunat câteva momente mai târziu, în funcție de apropierea lor.

„Astăzi, situația este mai rea decât a fost pentru mine în ultimele două săptămâni. După greva de peste noapte, apartamentul meu a fost întrerupt de toate utilitățile – apă, încălzire și electricitate”, a declarat Oles, un locuitor al Kievului, penstru sursa amintită.

Criza l-a determinat pe președintele Volodimir Zelenski să rămână la Kiev – riscând să rateze Forumul Economic Mondial de la Davos, unde își propune să obțină ajutor pentru redresarea Ucrainei.

Cum trăiesc oamenii la Kiev

În mijlocul crizei, majoritatea locuitorilor din Kiev s-au confruntat cu o dilemă comună, dar banală: nu puteau trage apa la toaletă pentru că pompele de apă fuseseră oprite.

„Sincer, nu știu cum să mă descurc când nici măcar nu poți folosi toaleta acasă sau să-ți ții copilul cald. Fiica mea are trei ani”, a spus Oles. „Sper ca electricienii să rezolve problema curând.”

Sistemele de alimentare cu energie electrică de rezervă organizate de comunitate au devenit din ce în ce mai comune de la invazia Rusiei din 2022 - în special după pana de curent din vara anului 2024. Un raport recent a evidențiat un proiect de modernizare a unui bloc de apartamente din epoca sovietică, unde panourile solare și bateriile de rezervă, cofinanțate de locuitori și de guvern, au contribuit la menținerea încălzirii clădirii.

Centrala de la Cernobîl, scoasă din funcțiune

Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a anunţat, marţi, că centrala nucleară de la Cernobîl și-a pierdut complet alimentarea externă cu energie electrică. El a transmis că instalaţii „vitale pentru siguranța nucleară” au fost lovite, adăugând şi că liniile electrice care duc la alte centrală au fost, de asemenea, avariate.

Armata rusă distruge sistematic rețeaua electrică a Ucrainei, intensificând atacurile în timpul sezonului rece. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, până la 15 ianuarie, capacitatea de producere a energiei electrice scăzuse la 11 GW, față de cei 18 GW necesari. Centralele nucleare reprezintă 60% din producția totală de energie electrică.