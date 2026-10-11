Nici Portugalia nu mai e locul perfect. Mii de oameni au ieșit în stradă din cauza sărăciei și a scumpirilor: "Să facem ca în Spania"

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă la Lisabona și Porto pentru a protesta față de creșterea costului vieții și a prețurilor locuințelor. FOTO: Getty Images

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă la Lisabona și Porto, în Portugalia, pentru a protesta față de creșterea costului vieții și a prețurilor locuințelor. Protestele, programate și în orașele Aveiro, Braga și Funchal, au fost organizate de o platformă numită "Așa nu se mai poate trăi". Manifestanții au purtat pancarte cu mesaje precum "cu acest salariu nu se poate trăi", scrie Euronews.

Alții au avut pancarte cu mesaje precum "Vreau să mă mut de la părinți înainte să împlinesc 50 de ani".

Una dintre participantele la marșul de la Lisabona, Teresa Fonseca, a declarat pentru agenția de presă Lusa că s-a inspirat din protestele similare care au avut loc recent în Spania.

“É preciso sair de casa e ir gritar para a rua como os espanhóis”: protesto contra custo de vida e da habitação junta milhares em Lisboa https://t.co/UDmZwgpUAZ https://t.co/yVSCVjyVCX — Expresso (@expresso) October 10, 2026

"Am văzut pe Instagram că va avea loc acest protest, așa că am venit. Ajunge! Țara aceasta merge din ce în ce mai rău, iar acum trebuie să ne lăsăm casele și să ieșim în stradă ca să ne facem auzite vocile, la fel cum au făcut spaniolii", a spus ea.

O postare de pe un cont de Instagram care pare să fie legat de organizatori și care a promovat manifestațiile a transmis că oamenii "sunt sufocați de ani de zile de creșterea prețurilor locuințelor și a costului vieții".

"Ne petrecem viața muncind și epuizându-ne doar ca să ne ajungă salariul până la sfârșitul lunii, ca să facem față scumpirii carburanților și a cheltuielilor de bază și ca să nu ne pierdem casele", se arată în mesaj. "Nu mai putem trăi așa!", au adăugat organizatorii.

"Să facem ca în Spania"

Unii protestatari, precum Fonseca, par să încerce să urmeze exemplul evenimentelor recente din Spania, unde au izbucnit proteste legate de locuințe după evacuarea din casă a Maricarmen Abascal, o femeie de 87 de ani, care a murit ulterior.

La Porto, unde ar fi ieșit în stradă aproximativ 1.500 de manifestanți, un grup stătea lângă o pancartă pe care scria "să facem ca în Spania"

În Spania, cazul Maricarmen a declanșat noi manifestații împotriva crizei locuințelor din țară și a sporit presiunea asupra guvernului premierului Pedro Sánchez.

Pe fondul nemulțumirilor tot mai mari, guvernul spaniol a propus o nouă legislație de urgență în domeniul locuințelor, însă aceasta nu a fost adoptată, ceea ce l-a determinat pe Sánchez să convoace alegeri generale anticipate pentru sfârșitul lunii noiembrie.