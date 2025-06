Nicușor Dan nu este îngrijorat de viitoarea relație cu Polonia: Ambii candidați au fost anti-ruși. Continuăm colaborarea

Președintele l-a susținut pe Rafal Trzaskowski în alegerile din Polonia. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat rezultatul alegerilor prezidențiale din Polonia, câștigate de candidatul PiS, Karol Nawrocki. Deși l-a susținut pe contracandidatul acestuia, Nicușor Dan a spus că România va continua relațiile bune cu Polonia și că va colabora cu președintele ales al Poloniei pentru că și acesta are o poziție anti-rusă - „colaborarea noastră nu o să fie dificilă”, a spus președintele Nicușor Dan.

„România și Polonia sunt două țări mari pe Flancul Estic și indiferent de cine a câștigat în Polonia, simt aceeași amenințare din partea Rusiei și sunt obligate să colaboreze. Spre deosebrie de România unde acum două săptămâni am avut o competiție între un candidat pro-occidental și un candidat care repeta foarte des narativele Rusiei, în Polonia am avut o competiție între un candidat pro-integrare europeană și un candidat pentru o mai mare independență a Poloniei față de structurile europene, dar amândoi sunt ferm anti-ruși. Deci, din această perspectivă, colaborarea noastră nu o să fie dificilă”, a declarat Nicușor Dan, luni, după întâlnirea statelor NATO din formatul București 9 plus Țările Nordice.

Întrebat dacă a apucat să-i transmită mesajul de felicitar lui Karol Nawrocki, președintele Nicușor Dan a spus că i-a transmis felicitări lui Andrzej Duda, actualul președinte al Poloniei, care provine din același partid ca succesorul său.

„Nu, dar l-am felicitat pe domnul Duda care e din același partid”, a spus președintele României.

Sprijinul României pentru Ucraina

Președintele a fost întrebat, ulterior, despre sprijinul acordat de România Ucrainei și despre transparența acestui ajutor.

„Nu știu, nu am reușit să evaluez până în momentul acesta care sunt beneficiile, care sunt riscurile. În orice caz, România va continua să sprijine Ucraina pentru că e vorba de propria noastră securitate. Una este să fim în situația existentă, cu un vecin pe frontiera de est Ucraina cu care avem un tratat din 1997 și alta e să avem Rusia sau o Ucraina care devine Belarus”, a spus președintele.

Întrebat dacă va discuta cu Volodimir Zelenski despre acest lucru astăzi, Nicușor Dan a răspuns:

„Cred că nu în momentul acesta pentru că este o discuție protocolară în marja unui summit, însă foarte probabil o să merg la summit-ul de la Odesa din 11 iunie și acolo discuțiile vor fi mai tehnice”.

Președintele a mai precizat și că va participa la grupul PPE, în calitate de invitat, dar că nu este membru într-un fel sau altul în această familie politică europeană.