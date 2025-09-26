Nigel Farage e favorit să ajungă premier dacă ar fi alegeri mâine. Prăbușire istorică în sondaje pentru conservatori și laburiști

Nigel Farage, liderul britanic al partidului de extremă dreapta „Reform UK”, este favorit să devină următorul prim-ministru al Marii Britanii, potrivit unui nou sondaj realizat de YouGov. FOTO: Hepta

Nigel Farage, liderul britanic al partidului de extremă dreapta „Reform UK”, este favorit să devină următorul prim-ministru al Marii Britanii, potrivit unui nou sondaj realizat de YouGov, care arată amploarea colapsului Partidului Conservator, scrie Sky News.

Sondajul, bazată pe un eșantion de 13.000 de persoane chestionate în ultimele trei săptămâni, sugerează că, dacă alegerile ar avea loc mâine, rezultatul ar fi un parlament fără majoritate absolută, cu partidul Reform UK obținând 311 din cele 650 de mandate, la doar 15 locuri distanță de pragul majorității de 326.

În practică, odată ce sunt luate în calcul președinția Camerei Comunelor și absența deputaților Sinn Féin, ar fi aproape imposibil pentru altcineva decât Farage să obțină sprijinul celui mai mare număr de parlamentari și, implicit, să devină prim-ministru.

Reform UK și-a îmbunătățit considerabil poziția față de ultimul sondaj YouGov MRP din iunie, când era la 55 de locuri distanță de o majoritate. Proiecția actuală indică un câștig de 306 mandate, comparativ cu cele cinci pe care le deține în prezent, cea mai mare creștere înregistrată vreodată la un scrutin britanic.

Prăbușire istorică pentru conservatori și laburiști

Proiecția pentru Camera Comunelor din Marea Britanie plasează Reform UK pe primul loc cu 311 locuri, urmat de Partidul Laburist cu 144, Liberal-Democrații cu 78, Conservatorii cu 45, SNP cu 37 și Partidul Verzilor cu șapte.

La doar un an după ce Keir Starmer a obținut o victorie zdrobitoare, rezultatul ar însemna pierderea a aproximativ două treimi din mandatele laburiste – de la 411 câștigate la ultimele alegeri, la doar 144. Acesta ar fi un rezultat mult mai slab decât cel din 2019, sub conducerea lui Jeremy Corbyn, când laburiștii au obținut 202 locuri, și cel mai mic scor din 1931 încoace.

Mai mult de o treime din mandatele rămase ale laburiștilor s-ar concentra în Londra, transformând partidul în cel mai dependent de un singur oraș din întreaga țară. Printre numele importante care și-ar pierde locurile în Parlament s-ar număra Yvette Cooper, Wes Streeting, Ed Miliband, Bridget Phillipson, Lisa Nandy și Angela Rayner.

Conservatorii ar avea un rezultat și mai prost, fiind împinși la marginea scenei politice. Ei ar pierde două treimi din cele 121 de locuri obținute anul trecut – deja cel mai slab rezultat din istoria modernă a partidului – rămânând cu doar 45 de mandate. Acesta ar fi cel mai slab scor din istoria partidului, de la formarea predecesorului său, Partidul Tory, în anii 1670.

Pentru prima dată, conservatorii ar ajunge pe locul patru, după Liberal-Democrați, și ar rata poziția de unul dintre cele două partide dominante. Ei ar fi eliminați complet din Țara Galilor și sud-vestul Angliei, zone considerate bastioane conservatoare până recent, în 2015, și ar rămâne cu doar șase mandate în nordul Angliei și unul în Scoția. Printre politicienii care și-ar putea pierde locurile se numără Robert Jenrick, Priti Patel, James Cleverly și Mel Stride. Aproximativ 60% din actualul cabinet din umbră și-ar pierde mandatele.

Coalițiile anti-Farage, puțin probabile

Teoretic, conservatorii ar putea forma o alianță cu laburiștii, liberal-democrații, verzii, Plaid Cymru, SNP, stânga progresistă și deputații din Irlanda de Nord pentru a respinge o guvernare Farage. În practică, acest scenariu este puțin probabil. Dacă aceștia ar alege să se abțină, Farage ar avea în continuare suficiente voturi pentru a deveni prim-ministru.

Proiecțiile sugerează că Reform UK ar obține 27% din voturi la nivel național, Partidul Laburist 21%, Conservatorii 17%, Liberal-Democrații 15%, Verzii 11%, SNP 3% și Plaid 1%. Alte sondaje mai recente YouGov au plasat sprijinul pentru Reform UK la un nivel și mai ridicat.

Amenințarea pe care Reform UK o reprezintă pentru Partidul Laburist este clar evidențiată în această proiecție. Aproximativ trei sferturi dintre locurile Reform ar proveni direct de la laburiști, iar mai mult de jumătate din mandatele pierdute de aceștia ar merge direct către partidul lui Farage.

Cea mai puternică regiune pentru Reform ar fi nord-estul Angliei, cu 21 din cele 27 de mandate, urmată de East Midlands și Țara Galilor. Cea mai slabă performanță ar fi înregistrată la Londra, unde partidul ar obține șase din 75 de mandate, și în Scoția, unde ar câștiga cinci din 57.

Scoția ar cunoaște o revenire a SNP, care ar obține 37 de locuri – cu 28 mai multe decât în prezent – în timp ce laburiștii ar rămâne cu doar nouă mandate. Acest lucru sugerează că Partidul Laburist nu ar putea controla parlamentul scoțian la alegerile de anul viitor.

În Țara Galilor, Reform ar obține 23 de locuri, față de cele șase ale Plaid Cymru și trei ale laburiștilor, ceea ce sugerează o probabilitate ridicată ca aceștia din urmă să piardă controlul asupra parlamentului galez (Senedd) la alegerile din mai.

Sondajul YouGov s-a bazat pe întrebarea adresată alegătorilor din Marea Britanie despre intenția lor de vot în cazul în care alegerile ar avea loc mâine, deși un scrutin nu este așteptat în următorii trei sau patru ani. Proiecțiile MRP vin cu o marjă semnificativă de eroare.

Estimarea centrală indică 311 locuri pentru Reform UK, dar cifra ar putea ajunge până la 342, suficient pentru o majoritate absolută, sau ar putea scădea la 271. Conservatorii ar putea obține între 28 și 68 de locuri, iar laburiștii între 118 și 185.