Nota de plată uriașă a Rusiei pentru tentativa de a controla alegerile din Republica Moldova. “S-a înțeles ce e în joc”

1 minut de citit Publicat la 18:01 24 Noi 2025 Modificat la 18:01 24 Noi 2025

Federația Rusă a investit aproape 400 de milioane de euro în alegerile parlamentare din R. Moldova. FOTO Profimedia Images

Președintele Parlamentului Republicii Moldova și actualul lider PAS, Igor Grosu, a dezvăluit, luni, că Federația Rusă a investit aproape 400 de milioane de euro în alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit deschide.md.

„În aceste alegeri am fost martorii unei campanii de dezinformare fără precedent, a unui război hibrid în care Rusia a investit aproape 400 milioane de euro pentru a aduce în Parlament deputați controlați de grupări criminale și de Kremlin”, a spus Igor Grosu la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea care se desfășoară la Stockholm.

Acesta a mai spus că cetățenii Republicii Moldova au rezistat presiunilor și manipulării, și au ales calea libertății și stabilității.

„Această experiență ne amintește că lupta pentru democrație nu are loc doar pe câmpul de luptă. Ea se duce în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii. Moldova înțelege ce este în joc”, a adăugat el.

Igor Grosu a spus că cetățenii Republicii Moldova simt zilnic consecințele invaziei ruse din Ucraina:

„Noi, cei din Republica Moldova, știm ce înseamnă să ai o armată străină pe teritoriul tău. Împărțim o frontieră cu o țară aflată sub atac, simțim consecințele războiului în fiecare zi – prin insecuritate energetică, presiuni economice și nevoile umanitare ale celor care au fugit de bombe. Și de fiecare dată, răspunsul nostru a fost solidaritatea, nu retragerea. Am oferit refugiu, asistență și sprijin politic – pentru că știm că victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii noastre regiuni”, a precizat președintele Parlamentului.

Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate în septembrie, în Republica Moldova. Principala formaţiune pro-rusă, „Blocul Patriotic” (Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei), a atras voturile a 24,25% dintre votanţi.

Pe poziţia a treia s-a situat află Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chişinăului, Ion Ceban, cu 7,99%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,22%, şi Partidul Politic Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,63%.

PAS l-a propus pentru funcția de premier pe economistul, profesorul universitar și omul de afaceri Alexandru Munteanu după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională (CC).

Dorin Recean, cel care a condus guvernul R. Moldova în ultimii doi ani și jumătate, a anunțat pe 13 octombrie, că nu-și mai dorește un nou mandat. El a anunțat că se retrage din viața politică și revine în mediul privat.