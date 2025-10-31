Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a primit votul de încredere în Parlament

2 minute de citit Publicat la 20:06 31 Oct 2025 Modificat la 20:14 31 Oct 2025

Cabinetul său îşi va prelua atribuţiile după ce va depune jurământul în faţa preşedintei Maia Sandu / foto: Facebook - Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Parlamentul de la Chişinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters şi Moldpres, citate de Agerpres.

Munteanu, economist cu orientare pro-europeană, nu a mai deţinut funcţii politice.

Cabinetul său îşi va prelua atribuţiile după ce va depune jurământul în faţa preşedintei Maia Sandu.

Potrivit Moldpres, premierul Alexandru Munteanu a menţionat ca priorităţi ale noului guvern creşterea economică şi continuarea parcursului european al ţării.

„Ne vom concentra pe creşterea economică şi continuarea direcţiei noastre strategice - aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susţinut de majoritatea cetăţenilor.

Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiţii, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne şi o administraţie eficientă şi apropiată de cetăţeni”, a afirmat Alexandru Munteanu.

El a lansat către conaţionalii săi un apel la unitate.

„Ceea ce am reuşit împreună în ultimii ani reprezintă un progres remarcabil. Aceste rezultate ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în faţă un obiectiv comun. Să ne unim forţele pentru binele, prosperitatea şi parcursul european al Republicii Moldova”, a spus Munteanu.

Unimedia relatează că noul guvern al Republicii Moldova va avea cinci vicepremieri: Eugen Osmochescu (vicepremier şi ministru al dezvoltării economice şi digitalizării), Vladimir Bolea (vicepremier şi ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale), Cristina Gherasimov (vicepremier pentru integrare europeană), Mihai Popşoi (vicepremier şi ministru al afacerilor externe) şi Valeriu Chiveri (vicepremier pentru reintegrare).

Din noul executiv de la Chişinău mai fac parte miniştrii Anatolie Nosatîi (apărare), Dan Perciun (educaţie şi cercetare), Ludmila Catlabuga (agricultură şi industrie alimentară), Daniela Misail-Nichtin (afaceri interne), Vladislav Cojuhari (justiţie), Andrian Gavriliţă (finanţe), Natalia Plugaru (muncă şi protecţiei socială), Emil Ceban (sănătate), Gheorghe Hajder (mediu).

Reuters notează că desemnarea lui Alexandru Munteanu ca premier, un economist în vârstă de 61 de ani, urmează alegerilor parlamentare din septembrie în care Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţinut de preşedinta Maia Sandu, a învins partidele pro-ruse şi a primit practic un mandat de a continua parcursul pro-european al ţării.

„Avem o ocazie unică de a deveni guvernul care va aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană”, a spus Munteanu înaintea votului, unde a obţinut sprijinul a 55 dintre cei 101 deputaţi moldoveni.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu, care deţine cetăţeniile moldovenească, română şi americană, va trebui să facă faţă unor provocări economice semnificative, printre care inflaţia ridicată, cauzate în principal de invazia rusă asupra Ucrainei.

Aderarea la Uniunea Europeană poate dura mulţi ani şi Republica Moldova va trebui să ia o serie de măsuri dure, printre care reformarea sistemului său judiciar şi modernizarea reţelei energetice, mai remarcă Reuters.