Nu, Franța nu își trimite gunoaiele toxice în Moldova. Noua minciună de pe rețelele sociale care a fost demontată

3 minute de citit Publicat la 17:56 01 Oct 2025 Modificat la 17:56 01 Oct 2025

Emmanuel Macron și Maia Sandu. sursa foto: Hepta

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, poate că a obținut o victorie în alegerile parlamentare din Moldova, dar valul de dezinformare susținut de Rusia, apărut pe rețelele sociale în perioada electorală, continuă să facă valuri.

O falsă informație, care a circulat pe rețelele sociale pe 24 septembrie – cu doar câteva zile înainte de alegerile din 28 septembrie – susținea că Franța ar fi fost de acord să plătească Moldova pentru a prelua deșeurile sale toxice, scrie Euronews.

Aceste acuzații au prins tracțiune pe X (fosta Twitter), după apariția unui video stilizat ca un reportaj TV, cu o voce generată aparent de AI, care afirma că Sandu ar fi acceptat să primească deșeurile franceze provenite de la compania de stat Mines de Potasse d’Alsace – un sit cunoscut anterior sub numele StocaMine.

Unele conturi care au redistribuit știrea falsă promovează narațiuni pro-ruse, iar multe postări au purtat același mesaj: „În ajunul alegerilor, Sandu ia cea mai proastă decizie de până acum: importă deșeuri toxice din Franța, din mina StocaMine, care pot otrăvi întregul râu Nistru, principala sursă de apă pentru moldoveni”.

O astfel de postare a adunat până la 1,9 milioane de vizualizări.

Documente false

Deși în StocaMine, o mină dezafectată din regiunea Alsacia, sunt depozitate aproximativ 42.000 de tone de deșeuri, nu există niciun plan de transport al acestora în altă parte, contrar reportajului fals de pe rețelele sociale.

În realitate, autoritățile franceze au decis ca deșeurile de la acest sit să fie sigilate și acoperite cu beton pentru a evita orice scurgere.

Conducerea sitului a confirmat echipei de verificare Euronews existența unui decret emis în septembrie 2023, care prelungește autorizarea stocării acestor deșeuri subterane „pe termen nelimitat”.

Știrea falsă susținea că Moldova și Franța ar fi semnat un acord privind transferul deșeurilor la doar câteva zile după vizita președintelui francez Emmanuel Macron la Chișinău, în august.

Ca „dovadă”, video-ul arată pentru scurt timp un document prezentat drept acordul respectiv, datat 30 august 2025. Totuși, partea de jos a documentului este tăiată, iar partea de sus, deși lizibilă, nu menționează deloc Moldova.

Conducerea sitului francez a confirmat pentru EuroVerify că documentul prezentat este o versiune falsificată a unui document real din 2016, care nu are nicio legătură cu Republica Moldova.

Controverse legate de gestionarea deșeurilor în Franța

Decizia de a îngropa deșeurile toxice la StocaMine a fost contestată în instanță în repetate rânduri. Oameni de știință și activiști de mediu au avertizat că deșeurile ar putea ajunge să contamineze fluviul Rin Superior, aflat la granița franco-germană și esențial pentru Europa.

Distorsionând aceste avertismente, reportajul fals susținea că deșeurile franceze ar urma să fie transferate lângă râul Nistru, una dintre principalele surse de apă ale Moldovei, amenințând astfel să contamineze alimentarea locală cu apă.

Narațiunea video-ului sugerează că presupusul plan al Maiei Sandu ar pune în pericol sănătatea moldovenilor, schimbând resursele naturale pe bani rapizi.

Reportajul include și un fragment dintr-un interviu cu geologul elvețian Marcos Buser, despre care naratorul pretinde că ar fi spus că „decizia Moldovei de a accepta deșeuri toxice este arhaică și periculoasă”.

În realitate, interviul a fost preluat dintr-o discuție pe care Buser a avut-o cu postul France 24 și nu are legătură cu Moldova.

La final, în video apare un logo al unei presupuse publicații numite „GB Reporter”, unde ar fi fost publicată știrea și atribuită unei jurnaliste numite Amelia Hill.

În realitate, Amelia Hill este jurnalistă la ziarul britanic The Guardian și nu a scris această știre.

Cazul furtului identității sale se înscrie într-o strategie mai amplă de propagandă rusă, prin care tot mai mulți jurnaliști occidentali sunt folosiți fraudulos, prin atașarea numelor și imaginilor lor la articole de dezinformare, pentru a crea aparența de legitimitate.

Site-ul GB Reporter pare să modifice conținut autentic al The Guardian și să-l atribuie reporterilor acestei publicații, inserând însă și știri false.