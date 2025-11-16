„Nu suportă oamenii care îi contrazic deciziile”. Cum a ajuns Zelenski în cel mai mare scandal de corupție de până acum

3 minute de citit Publicat la 11:16 16 Noi 2025 Modificat la 11:16 16 Noi 2025

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Imaginea lui Volodimir Zelenski, liderul ucrainean transformat în simbol al rezistenței în fața Rusiei, se clatină serios. O anchetă anticorupție de proporții, care a ajuns chiar în cercul lui apropiat, îi compromite promisiunea fundamentală: aceea că va curăța politica din Ucraina.

Când încă se gândea dacă să candideze la președinție, Zelenski – fost actor și comediant – ironiza corupția generalizată din țară. Spunea, într-o glumă amară, că nimeni nu a încercat vreodată să ajungă președinte fără să fure. Tocmai această luptă împotriva corupției l-a dus la putere în 2019. Astăzi însă, totul se întoarce împotriva lui, scrie The New York Times, în cadrul unei analize.

O anchetă de 100 de milioane de dolari

Procurorii ucraineni susțin că un partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, ar fi condus o organizație criminală care a sifonat și spălat 100 de milioane de dolari din compania nucleară de stat. În plus, ar fi comis și alte fraude și infracțiuni financiare.

Doi miniștri implicați și-au depus demisia la cererea președintelui. Premierul numit chiar de Zelenski a cerut sancțiuni împotriva lui Mindich. Între timp, acesta a fugit din țară înainte ca anchetatorii să-i percheziționeze casa.

Agenția Națională Anticorupție din Ucraina – una dintre puținele instituții încă independente – publică aproape zilnic fragmente din interceptări, într-o campanie extrem de vizibilă, cu filmări bine montate și declarații ale detectivilor. Ucrainenii urmăresc totul pas cu pas, iar presiunea se adună.

Zelenski nu este, oficial, implicat direct. A spus, într-un discurs, că sprijină orice investigație. Dar vulnerabilitatea politică e evidentă.

Când anticorupția deranjează

Vara aceasta, Zelenski a încercat să reducă independența agenției anticorupție tocmai în momentul în care aceasta lucra la acest dosar. Ucrainenii au ieșit în stradă în primele proteste masive din timpul războiului, acuzându-l că amenință democrația. Sub presiune, Zelenski a dat înapoi.

Acum, odată cu dezvăluirile despre deturnarea banilor din compania care trebuie să țină lumina aprinsă în mijlocul atacurilor rusești și al penelor de curent, furia populației crește.

Interceptările care au șocat țara

În înregistrări, funcționari și intermediari discută relaxați despre milioane de dolari, comisioane de 10-15% și chiar achiziții de proprietăți în Elveția.

Într-o conversație, doi bărbați povestesc cum transportau cutii pline de bani – una dintre ele băgată într-o geantă de computer “ca să fie mai ușor de cărat”.

Anchetatorii i-au identificat pe unii dintre participanți după porecle precum „Sugarman”, „Che Guevara” și „Karlson”.

Operațiunea a primit numele „Midas” și a durat 15 luni.

Un om din umbră cu influență mare asupra lui Zelenski

Presa ucraineană scrie de ani de zile că Timur Mindich – coproprietar al studioului TV fondat de Zelenski – a avut o influență considerabilă asupra politicii de la Kiev.

Ar fi recomandat miniștri, ar fi influențat decizii la vârful guvernului, iar unii membri ai opoziției numesc actualul executiv „Cabinetul Mindich”.

Două dintre persoanele implicate în interceptări – ministrul Justiției și ministrul Energiei – și-au dat demisia.

Reacții interne și externe

Partidul de opoziție „Solidaritatea Europeană” cere un vot de neîncredere în Guvern, dar Zelenski are majoritate în Parlament.

Germania și alte state din G7 au avertizat Ucraina că lupta anticorupție trebuie să fie „decisivă”, însă nu au condiționat explicit ajutorul militar.

Tensiuni între instituții

Pe măsură ce anticorupția avansa, serviciile secrete – care raportează direct președintelui – au început să lovească în anchetatori.

Au percheziționat detectivi, au reținut unul dintre ei, l-au acuzat că ar fi infiltrat de spioni ruși. Apoi, Parlamentul a fost împins să voteze o lege care limita independența agenției anticorupție.

Tot atunci au fost arestați și activiști sau foști oficiali care criticaseră presiunile politice.

Un fost director al operatorului energetic Ukrenergo, Volodimir Kudritsky, acuzat acum de infracțiuni financiare, spune clar: a fost pedepsit pentru că a refuzat să pună în funcții oameni care ar fi facilitat furturi.

„Zelenski nu suportă oamenii care îi contrazic deciziile sau au propria lor viziune”, a declarat el.

O răsturnare brutală de imagine

Zelenski a venit la putere cu promisiunea că va înlătura oligarhii și va face curățenie. Astăzi, după aproape șapte ani fără alegeri – amânate din cauza războiului – mulți ucraineni îl văd înconjurat de un cerc restrâns, opac, în care se iau decizii fără transparență. Ancheta anticorupție îl pune într-o lumină extrem de dificilă, exact în momentul în care Ucraina are nevoie de sprijin extern și încredere internă.