„Nu vom fi târâți în acest război”. Keir Starmer exclude orice participare a trupelor britanice la o ipotetică invazie în Iran

3 minute de citit Publicat la 16:57 30 Mar 2026 Modificat la 16:57 30 Mar 2026

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a exclus trimiterea de trupe britanice în Iran, insistând că Regatul Unit nu va fi „târât” în războiul lui Donald Trump din regiune. Statele Unite au alimentat temeri în weekend că pregătesc lansarea unor operațiuni terestre în Iran, în timp ce confruntările dintre Iran și SUA intră în a doua lună.

Premierul a fost criticat atât de aliați, cât și de adversari pentru abordarea sa, dar și-a reafirmat poziția, luni, când a fost întrebat dacă trupele britanice ar putea fi trimise în Orientul Mijlociu.

„Acesta nu este războiul nostru și nu vom fi atrași în el”, a spus el, adăugând că Marea Britanie va continua să adopte măsuri defensive și să lucreze pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Ceea ce am făcut este să acționăm defensiv: piloții noștri sunt în aer la doar una sau două ore după începutul acestui război, apărând vieți britanice, interese britanice și, desigur, aliații noștri din regiune”. „Nu vom fi târâți în acest război”.

O ipotetică invazie terestră în Iran

Declarațiile vin după ce Trump a sugerat că războiul cu Iranul ar putea escalada și mai mult, analizând o posibilă operațiune militară pentru a prelua controlul asupra insulei Kharg, o componentă esențială a infrastructurii de export a Iranului.

Un raport apărut în weekend a sugerat că Pentagonul așteaptă aprobarea lui Trump pentru operațiuni terestre, în timp ce Comandamentul Central al SUA a confirmat că mii de marinari și pușcași marini americani au fost desfășurați în Orientul Mijlociu la bordul navei USS Tripoli, sâmbătă.

Guvernul britanic a transmis, luni, că Regatul Unit poartă discuții cu SUA „la toate nivelurile” privind războiul din Iran, dar a precizat că nu va comenta în mod constant operațiunile Statelor Unite.

„Nu este rolul meu să ofer comentarii în timp real despre operațiunile aliaților noștri”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului britanic.

„Vom continua să ne concentrăm, așa cum a făcut premierul, pe interesele naționale ale Regatului Unit, pe protejarea oamenilor din regiune, pe măsurile pentru a proteja gospodăriile din Regatul Unit și pe colaborarea cu aliații internaționali”.

Conflictul a generat instabilitate economică la nivel global, în contextul în care Iranul continuă să blocheze trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Starmer urmează să se întâlnească, luni, la Downing Street, cu lideri din domeniul energiei și mediului de afaceri, unde este de așteptat să discute despre importanța redeschiderii acestei rute petroliere esențiale, în timp ce guvernul gestionează impactul economic al războiului.

Ulterior, el va prezida o nouă reuniune Cobra, marți, pentru a analiza modul în care conflictul va afecta gospodăriile și companiile din Marea Britanie.

Decizia lui Starmer de a exclude sprijinul pentru o eventuală campanie terestră a SUA în Iran vine după critici repetate din partea lui Trump.

Președintele american a spus că Starmer „nu este Churchill”, după ce premierul a refuzat inițial să permită utilizarea bazelor britanice pentru atacurile SUA asupra Iranului. Ulterior, el a permis desfășurarea unor misiuni americane „defensive și limitate” de pe baze britanice.

În cadrul unei reuniuni televizate la Casa Albă, joi, Trump a criticat din nou NATO pentru că nu face „absolut nimic” pentru a ajuta SUA și a ironizat portavioanele britanice.

„Acum toți vor să ajute. Când sunt anihilați — când cealaltă parte este anihilată — spun: «am vrea să trimitem nave»”, a spus el.

„Am avut Marea Britanie care a spus că «vom trimite» — asta acum trei săptămâni — «vom trimite portavioanele noastre», care nu sunt cele mai bune portavioane, apropo. Sunt jucării comparativ cu ceea ce avem noi”.

Totuși, refuzul lui Starmer de a ceda presiunii americane pare să-i fi crescut popularitatea, care a urcat cu 26 de puncte atunci când alegătorilor li se amintește de conflictul său cu Trump, potrivit unui sondaj realizat de JL Partners pentru The Independent.