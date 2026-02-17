O bacterie veche de 5.000 de ani descoperită într-o peșteră de gheață din România este rezistentă la antibiotice, arată un studiu

Bacteriile pot supraviețui mii de ani în condiții extreme, sub straturi antice de gheață. FOTO: Profimedia Images

Bacteriile congelate, păstrate timp de 5.000 de ani într-o peșteră subterană din România, s-au dovedit a fi rezistente la antibioticele moderne, spun cercetătorii, citați de Euronews.

În adâncurile Peșterii Scărișoara, una dintre cele mai mari peșteri de gheață din România, conservată sub un strat vechi de 5.000 de ani, oamenii de știință au descoperit o tulpină de Psychrobacter SC65A.3 - bacterii rezistente la antibioticele moderne.

Bacteriile pot supraviețui mii de ani în condiții extreme: sub straturi antice de gheață, în permafrost, sub mare sau în lacuri glaciare.

Aceste bacterii își respectă propriile reguli, adaptându-se pentru supraviețuire și persistență în timp.

Acum, cercetătorii români au descoperit că tulpinile SC65A.3 de Psychrobacter - bacterii adaptate la medii reci - sunt rezistente la 10 antibiotice moderne din 8 clase diferite.

„Tulpina bacteriană Psychrobacter SC65A.3 izolată din Peștera de Gheață de la Scărișoara, în ciuda originii sale antice, prezintă rezistență la multiple antibiotice moderne și poartă peste 100 de gene legate de rezistență”, a declarat Cristina Purcarea, autoarea studiului și cercetătoare la Institutul de Biologie București al Academiei Române.

Blocul de gheață al peșterii măsoară 100.000 de metri cubi și are o vechime de aproximativ 13.000 de ani - fiind cel mai mare și mai vechi bloc de gheață subteran.

Echipa de cercetare a forat o carotă de gheață de 25 de metri din zona peșterii cunoscută sub numele de Sala Mare. Analizând fragmente de gheață din această parte a peșterii, au izolat diverse tulpini bacteriene și le-au secvențiat genomurile pentru a determina ce gene permit tulpinilor să supraviețuiască la temperaturi scăzute și care conferă rezistență antimicrobiană.

Antibioticele la care cercetătorii au găsit rezistență sunt utilizate pe scară largă

Purcarea a adăugat că antibioticele la care au găsit rezistență sunt utilizate pe scară largă în terapiile orale și injectabile utilizate pentru a trata multiple infecții bacteriene grave în practica clinică, cum ar fi tuberculoza, colita și infecțiile tractului urinar (ITU).

Studiile anterioare au analizat alte tulpini de bacterii Psychrobacter, în principal pentru potențialul lor biotehnologic, dar profilurile de rezistență la antibiotice ale acestor bacterii sunt în mare parte necunoscute, a menționat studiul.

„Studierea microbilor precum Psychrobacter SC65A.3 recuperați din depozite de gheață din peșteri vechi de milenii dezvăluie modul în care rezistența la antibiotice a evoluat în mod natural în mediu, cu mult înainte ca antibioticele moderne să fie folosite vreodată”, a spus Purcarea.

Deși rezistența antimicrobiană este un fenomen natural, aceasta a fost accelerată de utilizarea cronică a antibioticelor, promovând diversificarea și răspândirea genelor de rezistență la antibiotice, au remarcat cercetătorii.

Rezultatele, publicate în Frontiers in Microbiology, au constatat că, având în vedere că 20% din suprafața Pământului cuprinde habitate înghețate și temperaturi scăzute care caracterizează o mare parte a biosferei, înțelegerea microbilor adaptați la frig este din ce în ce mai critică în contextul schimbărilor climatice rapide.

Rezistența antimicrobiană (AMR) provoacă milioane de decese în fiecare an la nivel mondial. În Europa, se estimează că este cauza a peste 35.000 de decese anuale - un număr care se așteaptă să crească în următorii ani.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a declarat anul trecut că o serie de factori au creat mediul perfect pentru rezistența la antimicrobiene în întreaga regiune.

Populația îmbătrânită a Europei este mai vulnerabilă la infecții, agenții patogeni rezistenți la medicamente se răspândesc peste granițe, medicii și pacienții utilizează excesiv antibiotice și există lacune critice în eforturile de prevenire și control al infecțiilor.

Una din șase infecții bacteriene la nivel mondial este acum rezistentă la tratamentele standard, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).