„O chestie cu adevărat SF”. Mărturie șocantă făcută de pilotul avionului F-15 american doborât în Iran: Drone care arătau „ca o meduză”

Imagini cu resturile uneia dintre aeronavele distruse în cursul misiunii de recuperare a aviatorului american doborât deasupra Iranului. Sursă foto: Profimedia Images

Pilotul american al avionului F-15 doborât în luna aprilie deasupra Iranului și care a fost salvat în urma unei acțiuni spectaculoase a trupelor speciale americane, a făcut o dezvăluire șocantă în cadrul unui debriefing făcut în fața oficialilor din serviciile secrete ale SUA: astfel, înainte de a se catapulta din avion, el a mărturisit că a văzut mai multe drone iraniene care se mișcau simultan și coordonat, într-o formație care se asemăna cu o „meduză”, informează CNN.

„Erau mai multe drone interconectate care se mișcau la unison, cu alte drone mai mici aflate sub dronele mai mari și care arătau ca niște picioare”, a declarat pentru CNN o sursă care a participat la ședința de debriefing. „O chestie cu adevărat SF”, a adăugat sursa citată.

O altă sursă a precizat că pilotul de F-15 a descris scena ca un „câmp minat cu drone” aflate în aer.

În cazul în care informația dezvăluită de militarul american e reală - și anume o formație de drone care se deplasează, la unison, ca o singură entitate - ar putea însemna că iranienii au obținut un avantaj „alarmant” în capacitățile militare legate de dronele de luptă, arată CNN.

În prezent, nu se cunoaște încă motivul doborârii avionului F-15 deasupra Iranului. Conform unor rapoarte preliminare, e posibil ca formația de drone văzută de pilotul american ar fi contribuit cumva la doborârea aparatului american, au precizat două surse pentru CNN, sub anonimat.

Oficialii din serviciile secrete americane nu au reușit să se pună de acord în ceea ce privește interpretarea scenei descrise de pilotul de F-15.

Acesta a suferit răni la cap în urma catapultării. În plus, pilotul era deja la al doilea astfel de incident, după ce mai fusese doborât, tot cu un F-15, din greșeală, de forțele kuweitiene, cu câteva săptămâni înainte.

Oficialii din serviciile secrete ale SUA s-au întrebat astfel dacă pilotul chiar a văzut un sistem de armament extrem de avansat, despre care americanii nu știau, sau a fost doar o halucinație. În timpul debriefingului, ei l-au întrebat pe pilot: „Ești sigur că ai văzut ceea ce spui că ai văzut”, a declarat un martor care a participat la această scenă.

Publicația militară de specialitate The War Zone notează că atât China, cât și Rusia, care au ajutat Iranul în conflictul cu SUA, folosesc roiurile de drone în acțiuni militare. China, în special, s-a arătat extrem de interesată de tehnologiile care permit dronelor să acționeze în cadrul unui astfel de „roi” și a testat deja lansarea de astfel de drone din containere speciale, montate pe camioane sau elicoptere.

China a prezentat, de altfel, publicului cele mai noi drone și sisteme de armament, în cadrul paradei de anul trecut de la Beijing. CNN a notat, cu acea ocazie, că Xi Jinping a reușit în ultimii ani să transforme armata chineză dintr-o armată de concepție și inspirație sovietică într-una modernă, cu sisteme noi care rivalizează - dacă nu au depășit deja - cu cele ale armatei SUA. China a cheltuit astfel miliarde de dolari pentru a-și dezvolta armata și a o dota cu rachete hipersonice, drone și avioane stealth.