O companie germană de tehnologie semnează un contract de 60 de milioane de euro cu Elon Musk pentru celule solare destinate sateliților

2 minute de citit Publicat la 08:16 12 Noi 2026 Modificat la 08:16 12 Noi 2026

Miliardarul american, Elon Musk. Foto: Getty Images

SpaceX a încheiat un acord de 60 de milioane de euro cu Singulus Technologies, o companie germană de inginerie mecanică, pentru furnizarea strategică de celule solare, iar acțiunile firmei germane au urcat spectaculos, scrie Euronews.

Elon Musk a semnat miercuri o comandă importantă cu Singulus Technologies, o companie germană de tehnologie de talie medie, care va furniza celule solare pentru noua sa linie de sateliți, Starmind.

Comanda de 60 de milioane de euro este doar prima dintre multe altele, potrivit unei declarații publicate pe X de fondatorul SpaceX.

După anunțarea acordului, acțiunile companiei au crescut temporar cu 65% până la 80%, ceea ce a dus evaluarea firmei la aproximativ 73 de milioane de euro. Este un salt fără precedent, în condițiile în care veniturile anuale ale companiei în 2025 au fost de doar 48,3 milioane de euro.

În cadrul parteneriatului strategic sunt planificate noi instalații și linii de producție, pentru o capacitate de producție de energie solară de 100 de gigawați, echivalentul producției anuale a zece reactoare nucleare mari.

„Tehnologie de celule solare de nouă generație”

Compania, cu sediul în Kahl am Main, în Bavaria, produce „celule solare cu heterojoncțiune”, deosebit de potrivite pentru aplicațiile spațiale, potrivit Business Insider.

„Parteneriatul strategic cu SpaceX ne permite să industrializăm aceste capacități la o scară semnificativă și să ne consolidăm poziția de furnizor occidental de top de tehnologie de celule solare de nouă generație”, a declarat Lars Lieberwirth, membru al Consiliului Executiv al SINGULUS, într-un comunicat.

„Combinația dintre expertiza lor în procese și angajamentul nostru pe termen lung creează o opțiune durabilă pentru extinderea producției de energie solară”, a precizat Mike Nicolls, vicepreședinte senior pentru Starlink la SpaceX.

Singulus dezvoltă și asamblează utilaje folosite pe piețele de „fotovoltaice, semiconductori, tehnologie medicală, ambalaje, sticlă și industria auto, precum și pe piețele de baterii și hidrogen”.

Proiectul „soarele conștient”

Comanda va asigura celulele solare pentru fabrica de sateliți Starmind a SpaceX din Texas, la începutul lui 2027.

Proiectul Starmind își propune să producă sateliți care să funcționeze ca centre de date AI în spațiu, o modalitate de a crea un „soare conștient”, după cum a spus Musk.

Dotată cu aripi solare uriașe, de 75 de metri lungime, constelația de sateliți Starmind ar urma să proceseze date AI în spațiu și să le transmită pe Pământ prin laser, funcționând ca un imens computer.

„Valorificând direct energia solară aproape constantă, cu costuri reduse de operare și întreținere, acești sateliți vor obține o eficiență energetică și de cost transformatoare, reducând totodată semnificativ impactul asupra mediului asociat centrelor de date terestre”, a declarat Elon Musk într-un document depus la Comisia Federală pentru Comunicații (FCC).

Deși este puțin probabil ca Musk să lanseze pe orbita Pământului un milion de sateliți în cadrul acestui nou proiect, așa cum a anunțat, operatorii de sateliți cer adesea aprobare pentru un număr mai mare tocmai pentru a-și păstra flexibilitatea de proiectare.

În prezent, pe orbită se află doar 15.000 de sateliți, iar constelația Starlink a lui Musk reprezintă 9.500 dintre aceștia.

Deși tehnologia nu și-a dovedit încă eficiența, și Google are planuri similare de a folosi sateliți ca unități de calcul pentru AI, alimentați cu energie solară.