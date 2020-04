Brittany Jencik a povestit că a fost infectată de mai bine de cinci săptămâni dar inițial nu a prezentat niciun simptom. În tot acest timp, femeia a avut grijă de cei 18 copii iar pe 17 dintre aceștia i-a infectat cu noul coronavirus.

„A fost îngrozitor. Am avut simptomele înaintea lor, știam ce va urma. M-am temut pentru viața mea și a lor, iar eu nu mă sperii ușor”, a mărturisit cu groază femeia.

