O mică insulă spaniolă renunță definitiv la cărbune cu 4 ani mai devreme. Spania câștigă miliarde din energia verde

1 minut de citit Publicat la 17:59 08 Noi 2026 Modificat la 17:59 08 Noi 2026

A fost aprobată închiderea definitivă a unităților trei și patru, pe bază de cărbune, de la centrala electrică Es Murterar. FOTO: Profimedia Images

Mallorca renunță definitiv la cărbune, în timp ce Spania continuă să culeagă roadele expansiunii sale în domeniul energiei din surse regenerabile, potrivit Euronews.

A fost aprobată închiderea definitivă a unităților trei și patru, pe bază de cărbune, de la centrala electrică Es Murterar din Alcudia, situată în nordul insulei.

Endesa, cea mai mare companie de utilități electrice din Spania, afirmă că această măsură nu va afecta siguranța aprovizionării cu energie, precizând că va continua să opereze două turbine pe gaz în cadrul aceleiași locații.

Mallorca închide o centrală pe cărbune cu patru ani mai devreme

Această închidere, considerată de guvernul regional un pas înainte în decarbonizarea regiunii, are loc cu patru ani mai devreme decât era prevăzut.

„Miza țării pe sursele regenerabile dă roade”, afirmă organizația non-profit Beyond Fossil Fuels, cu sediul în Germania.

„Prin eliminarea treptată a cărbunelui și extinderea capacităților solare, în loc să se orienteze către gaz, Spania a reușit să facă facturile la energie mai puțin vulnerabile la criza gazelor, comparativ cu majoritatea țărilor europene.”

Anunțul vine în contextul în care Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a publicat un raport care subliniază modul în care expansiunea rapidă a energiei regenerabile în Spania a „consolidat securitatea energetică și competitivitatea țării, reducând totodată costurile cu importurile de combustibili”.

Energia regenerabilă aduce Spaniei economii de miliarde

Între 2011 și 2024, Spania a economisit 26 de miliarde de dolari (aproximativ 23,27 miliarde de euro) din costurile aferente importurilor de gaze naturale, o realizare atribuită în mare măsură dezvoltării capacităților de energie solară și eoliană.

În ultimul deceniu, capacitatea țării de a produce electricitate din surse regenerabile s-a dublat, ajungând la 119 gigawați (GW), în timp ce emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu o cincime.

Potrivit think-tank-ului energetic Ember, energia solară a reprezentat 21,9% din producția de electricitate a Spaniei în 2025, în timp ce energia eoliană a contribuit cu 20,4% la mixul energetic. Cărbunele – adesea considerat cea mai poluantă formă de energie – a reprezentat anul trecut doar 0,9% din producția de energie electrică, în timp ce 21,5% a provenit din gaze naturale.

Deși ponderea tot mai mare a energiei din surse regenerabile în Spania contribuie la scăderea prețurilor angro la electricitate și la reducerea dependenței de combustibilii din import, energia electrică reprezintă doar 25% din consumul final de energie al țării.

Această valoare este mult sub obiectivul de 35% stabilit pentru anul 2030, o țintă reiterată de Turcia în perspectiva summitului ONU privind clima, COP31.