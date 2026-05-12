O navă rusească, scufundată în condiții misterioase, ar fi transportat reactoare nucleare pentru submarine către Coreea de Nord

Soarta navei Ursa Major a fost învăluită în secret de când s-a scufundat pe 23 decembrie 2024. FOTO: Profimedia Images

O navă de marfă rusească, care transporta două reactoare nucleare pentru submarine, posibil destinate Coreei de Nord, a suferit o serie de explozii și s-a scufundat în circumstanțe inexplicabile, la aproximativ 100 de kilometri în largul coastei Spaniei, arată o investigație CNN.

Soarta navei Ursa Major a fost învăluită în secret de când s-a scufundat pe 23 decembrie 2024. Dar ar putea marca o intervenție rară și cu miză mare din partea unei armate occidentale pentru a împiedica Rusia să trimită un upgrade al tehnologiei nucleare către un aliat cheie, Coreea de Nord, sugerează ancheta CNN. Nava a plecat la doar două luni după ce Kim Jong Un trimisese trupe pentru a ajuta la invazia Moscovei în Ucraina.

O serie de activități militare recente în jurul rămășițelor sale a adâncit misterul din jurul încărcăturii și destinației sale. Avioane nucleare americane de tip „sniffer” au survolat nava scufundată de două ori în ultimul an, conform datelor publice de zbor. Și epava sa a fost vizitată, la o săptămână după ce s-a scufundat, de o presupusă navă spion rusească, care a declanșat alte patru explozii, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta spaniolă privind incidentul.

Guvernul spaniol a oferit puține informații, publicând o declarație doar pe 23 februarie, în urma presiunilor din partea parlamentarilor opoziției. Căpitanul rus al navei le-a spus anchetatorilor spanioli că Ursa Major transporta „componente pentru două reactoare nucleare similare cu cele utilizate în submarine” și că nu era sigur dacă acestea erau încărcate cu combustibil nuclear.

Seria de evenimente care au dus la scufundarea navei Ursa Major pe fundul Mării Mediterane rămâne neclară. Este posibil ca un tip rar de torpilă să fi fost utilizată pentru a sparge coca navei, potrivit anchetei spaniole, așa cum este descrisă de o sursă familiarizată cu conținutul acesteia. Incidentul a avut loc în ultimele săptămâni ale președinției lui Joe Biden, când războiul din Ucraina atingea apogeul în favoarea Moscovei, iar SUA exista o dorință puternică de a nu escalada direct conflictul cu Moscova.

Nava Ursa Major a fost folosită în campania militară a Rusiei în Siria, unde a participat la evacuarea echipamentelor rusești. A acostat în portul de combustibil Ust-Luga din Golful Finlandei pe 2 decembrie, înainte de a se muta într-o instalație de containere din docurile din Sankt Petersburg. Nava se îndrepta spre Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei, când a plecat pe 11 decembrie, transportând oficial două „capace de canal” mari, 129 de containere maritime goale și două macarale Liebherr mari.

Nava a fost autorizată să transport încărcătură nucleară

În octombrie acel an, proprietarul său, Oboronlogistics, afiliată statului rus, a declarat într-un comunicat că navele lor au fost autorizate să transporte materiale nucleare. Imaginile video accelerate ale încărcării navei Ursa Major la Ust-Luga, analizate de CNN, arată containere plasate în interiorul corpului navei, cu un spațiu lăsat mai jos, unde urmau să fie amplasate ulterior „capacele de canal”.

Nava s-a deplasat de-a lungul coastei franceze, înainte ca aeronavele și navele Marinei Portugheze să o urmărească prin apele lor, potrivit unui comunicat al Marinei. Două nave militare rusești, Ivan Gren și Aleksandr Otrakovsky, au escortat nava, iar în dimineața zilei de 22 decembrie, marina portugheză a încetat să mai urmărească nava.

Aproximativ patru ore mai târziu, în apele spaniole, nava a încetinit dramatic, determinând salvatorii spanioli să contacteze prin radio și să verifice dacă nava se afla în pericol, conform anchetei guvernului spaniol, efectuată de autoritățile maritime locale din portul sudic Cartagena. Echipajul navei a răspuns că este în regulă.

Dar aproximativ 24 de ore mai târziu, nava a deviat brusc de la cursul său și, la ora 11:53 UTC pe 23 decembrie, a emis un apel urgent pentru ajutor, se arată în anchetă. Suferise trei explozii pe partea dreaptă, probabil în apropierea sălii motoarelor, care au ucis doi membri ai echipajului. Aceasta a lăsat nava înclinată și imobilizată.

Cei 14 membri ai echipajului supraviețuitori au fost evacuați cu o barcă de salvare și au fost ulterior recuperați de Salvamar Draco, o navă de salvare spaniolă. La ora 19:27, o navă militară spaniolă a sosit pentru a ajuta. Dar o jumătate de oră mai târziu, una dintre navele militare rusești care escortaseră nava Ursa Major, Ivan Gren, a ordonat navelor din apropiere să se țină la două mile marine distanță și ulterior a cerut să returneze imediat echipajul salvat.

Autoritățile spaniole de salvare maritimă au insistat că trebuie să efectueze o operațiune de salvare și au trimis un elicopter la navă pentru a verifica dacă există supraviețuitori. Imaginile văzute de CNN arată un salvator încercând să intre în sala motoarelor navei, dar găsind-o sigilată.

Ursa Major părea puțin probabil să se scufunde în curând, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta. Dar la ora 21:50, Ivan Gren a lansat o serie de rachete roșii deasupra locului, iar patru explozii au urmat. Patru semnături seismice similare au fost înregistrate exact în acel moment, în acea zonă aproximativă, al căror model semăna cu mine subacvatice sau explozii de cariere de suprafață, a declarat Rețeaua Seismică Națională Spaniolă pentru CNN.

Până la ora 23:10, Ursa Major a fost raportată scufundată, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta spaniolă.

Cei 14 supraviețuitori ruși au fost aduși la țărm în orașul portuar Cartagena, unde au fost interogați de poliția și anchetatorii spanioli. Căpitanul rus a fost reticent să vorbească despre presupusul conținut al navei, temându-se pentru siguranța sa, conform declarației guvernului spaniol către parlamentarii opoziției.

Ce transporta de fapt nava

Căpitanul a fost „presat să clarifice ce a înțeles prin «capace de canal»”, articolele enumerate inițial în documentele navei, se adaugă în declarație. „În cele din urmă, a mărturisit că acestea erau componentele a două reactoare nucleare similare cu cele utilizate de submarine. Conform mărturiei sale și fără a putea confirma acest lucru, acestea nu conțineau combustibil nuclear.”

Sursa familiarizată cu ancheta a declarat că, de fapt, căpitanul rus, numit Igor Anisimov, credea că va fi redirecționat către portul nord-coreean Rason pentru a livra cele două reactoare. Ancheta spaniolă analizează alegerea improbabilă a unei călătorii cu nava în jurul lumii pentru a livra o încărcătură formată din două macarale, 100 de containere goale și două capace mari de canalizare, navigând dintr-un port rusesc în altul, în ciuda rețelei feroviare extinse care se întinde pe întreg teritoriul țării. Ancheta sugerează că macaralele se aflau la bord pentru a ajuta la livrarea unei încărcături sensibile la sosirea în Rason.

O săptămână mai târziu, potrivit sursei familiarizate cu ancheta, armata rusă s-a întors la fața locului. Yantar – oficial o navă de cercetare rusească, dar acuzată de spionaj și perturbări în apele NATO – a stat deasupra epavei navei Ursa Major timp de cinci zile, a declarat sursa, înainte de a fi detectate alte patru explozii, care ar fi putut viza rămășițele navei de pe fundul mării.

Datele de urmărire maritimă de la firma de informații comerciale Kpler arată că Yantar se afla în zonă în ianuarie anul trecut, acostând în Egipt, apoi în Algeria, și apoi trimițând o poziție la 20 km (12 mile) de ultima poziție a navei Ursa Major pe 15 ianuarie.

În declarația sa adresată parlamentarilor, guvernul spaniol a declarat că rămășițele navei Ursa Major se aflau la o adâncime de aproximativ 2.500 de metri și că recuperarea înregistratorului de date de la această adâncime „nu este posibilă fără resurse tehnice și riscuri semnificative”. Experții s-au întrebat de ce guvernul consideră acest lucru prea riscant, dacă nu sunt implicate materiale radioactive.

Rojas, fost căpitan al marinei comerciale, și-a exprimat, de asemenea, scepticismul, declarând pentru CNN: „În zilele noastre, cutiile negre plutesc de obicei la suprafață cu un localizator, astfel încât să poată fi găsite în orice accident. Cred că cineva are cutia neagră. Dar nu știm dacă este Spania sau dacă rușii înșiși au localizat-o.”

Afirmația că Coreea de Nord ar fi fost probabilul destinatar al celor două reactoare despre care se presupune că se aflau la bordul navei vine după ce regimul totalitar a publicat în decembrie 2025 imagini cu primul său submarin nuclear. Imaginile statice, care îl prezintă pe liderul Kim Jong Un rânjind, arată doar coca sigilată a navei și nicio dovadă că există un reactor nuclear funcțional în interior.

Ancheta spaniolă, așa cum a fost descrisă pentru CNN, ia act de statutul Coreei de Nord ca aliat strategic al Rusiei și de modul în care Phenianul a îndemnat deschis Moscova să își împărtășească expertiza tehnică nucleară.