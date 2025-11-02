O nouă lovitură pentru finanțarea mașinăriei de război a lui Putin. Turcia refuză petrolul rusesc după sancțiunile impuse de Trump

1 minut de citit Publicat la 16:59 02 Noi 2025 Modificat la 16:59 02 Noi 2025

Rafinăriile din Turcia renunță la petrolul rusesc și se orientează spre alte piețe. FOTO: Hepta

Rafinăriile din Turcia au început să înceteze să mai folosească petrol rusesc și să achiziționeze țiței din alte țări, potrivit The Moscow Times, care citează Reuters.

Una dintre cele mai mari rafinării din Turcia, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), deținută de SOCAR din Azerbaidjan, a achiziționat recent patru încărcături de țiței din Irak, Kazahstan și alte surse non-ruse pentru livrări în decembrie.

Aceste încărcături conțin între 77.000 și 129.000 de barili pe zi, reducând semnificativ ponderea petrolului rusesc în rafinarea sa. În septembrie și octombrie, aproape tot volumul de rafinare al STAR - aproximativ 210.000 de barili pe zi - a fost petrol rusesc.

O altă rafinărie turcă importantă, Tupras, își mărește, de asemenea, achizițiile de țiței non-rusesc, inclusiv țiței din Irak similar cu țițeiul Ural din Rusia. Potrivit surselor Reuters, compania va înceta în curând complet rafinarea petrolului rusesc la una dintre rafinăriile sale pentru a menține exporturile de combustibil către Europa fără a încălca sancțiunile.

În plus, Tupras și-a diversificat deja aprovizionarea, achiziționând țiței brazilian pentru prima dată și așteaptă un al doilea transport de țiței Mostarda angolez la începutul lunii noiembrie.

Turcia ar trebui să primească 141.000 de barili pe zi de petrol irakian în noiembrie, față de 99.000 de barili în octombrie, cu o medie de aproximativ 80.000 de barili pe zi în acest an. Din ianuarie până în octombrie, țara a importat aproximativ 669.000 de barili pe zi, dintre care 317.000 de barili, sau 47%, au provenit din Rusia, comparativ cu 333.000 de barili din cei 580.000 de barili pe zi importați anul trecut.

Rafinării din China și India au suspendat achizițiile de petrol rusesc

Turcia, alături de China și India, este unul dintre puținii cumpărători de petrol rusesc. Măsurile luate de rafinăriile turcești reflectă impactul eforturilor depuse de SUA, Uniunea Europeană și Marea Britanie pentru a restricționa vânzările de țiței rusesc folosit pentru finanțarea războiului din Ucraina, notează Reuters.

Pe 2 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni companiilor Rosneft, Lukoil și 34 dintre filialele acestora, în urma refuzului Kremlinului de a pune capăt războiului din Ucraina. Trezoreria SUA le-a acordat o lună pentru a înceta tranzacțiile cu companiile afectate.

În urma impunerii restricțiilor, mai multe rafinării indiene, inclusiv Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy și Reliance Industries, au suspendat achizițiile de petrol rusesc. Directorul financiar al Indian Oil Corp, Anuj Jain, a menționat că firma va continua achizițiile atâta timp cât nu încalcă regimul de sancțiuni.