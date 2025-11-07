O nouă rachetă balistică, lansată de Coreea de Nord: Rusia apără „dreptul legitim” al Phenianului. Japonia denunţă actul „impardonabil”

Preşedinţia rusă a apărat vineri „dreptul legitim” al aliatului său nord-coreean de „a-şi asigura securitatea”, la câteva ore după ce Phenianul a lansat o rachetă balistică spre Marea Japoniei, potrivit Coreei de Sud, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Respectăm dreptul legitim al prietenilor noştri din Republica Populară Democrată Coreea (numele oficial al Coreei de Nord) de a-şi asigura propria securitate şi de a lua măsuri în acest sens”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în timpul briefingului său zilnic de presă.

În schimb, potrivit ministrului apărării nipon Shinjiro Koizumi, această lansare de rachetă „este absolut impardonabilă”.

„Nu este niciodată prea devreme să accelerăm eforturile menite să consolideze capacităţile noastre de apărare”, a subliniat el, adăugând că Japonia, aliată a SUA, a protestat prin intermediul ambasadei sale la Beijing. „Vom examina măsurile necesare pentru a proteja pacea şi viaţa locuitorilor ţării noastre, fără a exclude nicio opţiune” a subliniat ministrul nipon.

Coreea de Nord a lansat vineri o rachetă balistică spre marea din largul coastei sale de est, au anunţat Coreea de Sud şi Japonia, după o altă serie de lansări de rachete din ultimele două săptămâni şi după ce preşedintele american Donald Trump şi-a reînnoit invitaţia la discuţii la adresa Phenianului.

Sancţiunile impuse de Naţiunile Unite contra Phenianului pentru programul său nuclear îi interzic să deţină rachete balistice, care efectuează cea mai mare parte din traiectoria lor în afara atmosferei terestre.

Ce sunt rachetele balistice și de ce provoacă temeri: Unele pot avea încărcătură nucleară

Rachetele balistice sunt vehicule de lansare care, după o fază inițială de propulsie (boost), urmează o traiectorie balistică în mare parte nepropulsată — adică se „aruncă” pe orbita sub-spațială și revin spre ţintă sub influenţa gravitaţiei. Traiectoria tipică are trei faze:

Faza de lansare (boost) — motoarele ard și dau impuls rachetei. Faza mijlocie (midcourse) — racheta (sau blocurile de separare/ogivele) se mișcă pe o traiectorie balistică, de multe ori sublinară; aceasta poate dura minute până zeci de minute (în funcție de rază). Faza de reintrare/terminală — ogivele reintră în atmosferă și se îndreaptă spre țintă.

Se lansează de pe sol, de pe submarine (SLBM) sau de pe rachete mobile.

Clasificare după rază (orientativ)

SRBM — short range: până la ~1 000 km

MRBM — medium range: ~1 000–3 000 km

IRBM — intermediate range: ~3 000–5 500 km

ICBM — intercontinental: >5 500 km

Pot avea încărcătură nucleară?

Rachetele balistice pot transporta ogive nucleare. Istoric şi tehnic există rachete proiectate special pentru a livra arme nucleare (ex.: ICBM-uri terestre, SLBM-uri cu submarine).

De asemenea, unele rachete pot fi echipate cu MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicles) — adică mai multe ogive independente pe o singură rachetă, fiecare îndreptată spre o ţintă diferită.

Au toate rachetele balistice încărcătură nucleară?

Nu toate rachetele balistice au sau poartă ogive nucleare. Ele pot purta diferite tipuri de încărcătură (warheads):

Nucleare (în unele state şi sisteme)

(în unele state şi sisteme) Conventionale (explozivi convenţionali de putere mare)

(explozivi convenţionali de putere mare) Submuniţii, ogive antiradar, eventual (teoretic) și încărcături chimice/biologice — însă folosirea acestor tipuri e reglementată și/sau ilegală în multe cazuri.

Multe rachete moderne, în special cele folosite în conflicte regionale, sunt folosite cu ogive convenționale. Decizia de a încărca o rachetă cu o ogivă nucleară depinde de doctrina militară, capacitatea tehnică, politica de stat și de controlul armamentelor.