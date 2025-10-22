Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, la câteva luni după ce a testat un contraatac nuclear împotriva forțelor americane

Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, a declarat armata sud-coreeană. FOTO: Hepta

Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, a declarat armata sud-coreeană, cu câteva zile înainte ca președintele Donald Trump și alți lideri mondiali să se întâlnească, la Conferința Economică Asia-Pacific, potrivit Deutsche Welle.

Lansarea de rachete balistice de către Coreea de Nord este prima de acest fel de când a testat, pe 8 mai, sisteme cu rază scurtă de acțiune care simulau contraatacuri nucleare împotriva forțelor americane și sud-coreene.

De asemenea, Kim Jong-un, liderul suprem din Coreea de Nord a prezentat „cel mai puternic sistem de arme nucleare” în timpul paradei militare organizate la Phenian pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitoresc.

O scurtă declarație a Statului Major Interarme al Coreei de Sud a precizat, miercuri, că o rachetă balistică lansată de Coreea de Nord s-a deplasat spre est, dar nu a oferit alte detalii, cum ar fi cât de departe a zburat.

Ce urmărește Coreea de Nord prin testele cu rachete balistice

Coreea de Nord testează de obicei lansări de rachete balistice în apele dintre Peninsula Coreeană și Japonia, fără a provoca pagube în țările vecine. Însă declarația Statului Major Interarme a precizat doar că ultima rachetă a aterizat în ape.

Lansarea de miercuri are loc cu câteva zile înainte ca Coreea de Sud să găzduiască Conferința Economică Asia-Pacific, un summit anual menit să promoveze integrarea economică și comerțul în întreaga regiune. Nu are o componentă militară. Trump era așteptat să vină la Gyeongju înainte de summit pentru întâlniri bilaterale cu lideri mondiali, inclusiv președintele chinez Xi Jinping și președintele sud-coreean Lee Jae Myung, dar oficialii sud-coreeni spun că Trump probabil nu va participa la principala conferință a APEC, programată pentru 30 octombrie - 1 noiembrie.

Experții au declarat anterior că Coreea de Nord ar putea lansa teste cu rachete balistice provocatoare, înainte sau în timpul summitului APEC pentru a sublinia angajamentul său de a fi recunoscută ca stat posesor de arme nucleare.

Experții spun că Kim ar avea nevoie de acest statut pentru a solicita ONU ridicarea sancțiunilor economice punitive împotriva sa.

Ultima lansare a fost, de asemenea, primul test de rachetă efectuat de Coreea de Nord de când Lee a preluat funcția în iunie, cu promisiunea de a face eforturi pentru restabilirea păcii în Peninsula Coreeană. Între timp, autoritățile de la Seul au decis să investească în infrastructura de protecție antinucleară.

O nouă rachetă balistică intercontinentală, prezentată de Kim Jong-un

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a accelerat brusc ritmul testelor de arme de când diplomația sa nucleară cu miză mare cu Trump s-a destrămat în 2019 din cauza disputelor privind sancțiunile economice conduse de SUA împotriva Coreei de Nord. Dar luna trecută, Kim a sugerat că ar putea reveni la discuții dacă SUA renunță la cererea de denuclearizare a Coreei de Nord, după ce Trump și-a exprimat în repetate rânduri speranțele pentru o nouă rundă de diplomație.

La începutul acestei luni, liderul suprem din Coreea de Nord a prezentat o nouă rachetă balistică intercontinentală la o paradă militară masivă de la Phenian, la care au participat lideri chinezi, ruși și alți lideri.

Parada, care a marcat cea de-a 80-a aniversare a înființării Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, a evidențiat poziția diplomatică tot mai mare a lui Kim și eforturile sale neobosite de a construi un arsenal care ar putea lovi SUA și aliații săi. Analiștii spun că Kim ar crede că un arsenal nuclear extins i-ar crește influența în potențialele discuții cu SUA.