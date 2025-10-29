O operațiune secretă de 16 luni. Un agent american i-a oferit o avere pilotului lui Maduro ca să devieze avionul: ”Vei fi foarte bogat”

Un agent al Statelor Unite a încercat să-l mituiască pe pilotul personal al președintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a devia avionul acestuia. FOTO: Getty Images

Un agent al Statelor Unite a încercat să-l mituiască pe pilotul personal al președintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a devia avionul acestuia, operațiune în cadrul unii plan secret desfășurat timp de 16 luni, care urmărea capturarea liderului de la Caracas. În final, misiunea a eșuat.

Potrivit unui raport publicat de agenția Associated Press (AP), agentul american i-ar fi oferit pilotului lui Maduro - generalul venezuelean Bitner Villegas - o avere pentru a colabora cu autoritățile americane și a permite capturarea liderului venezuelean. Întâlnirea a avut loc în secret, iar agentul, identificat drept Edwin Lopez, i-a spus pilotului că va deveni „un om foarte bogat” dacă acceptă propunerea. Discuția a fost tensionată, iar pilotul a părăsit întâlnirea fără a face o promisiune fermă că se va conforma, dar i-a dat agentului numărul său de telefon, semn că ar fi putut fi interesat să coopereze cu guvernul american.

Relatarea AP, bazată pe interviuri cu trei foști și actuali oficiali americani, precum și cu unul dintre opozanții lui Maduro, vine pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și regimul venezuelean, alimentate de acuzațiile de trafic de droguri.

În această lună, președintele Donald Trump a autorizat CIA să desfășoare acțiuni sub acoperire în interiorul Venezuelei. În paralel, guvernul american a dublat recompensa oferită pentru capturarea lui Maduro, acuzat de trafic internațional de narcotice, un detaliu pe care Lopez a încercat să îl folosească în discuțiile sale cu pilotul, trimițându-i un mesaj în care menționa această creștere a sumei.

O operațiune secretă de 16 luni. Totul a început cu un pont despre avioanele lui Maduro

Planul, derulat în secret timp de 16 luni, arată amploarea eforturilor Washingtonului de a-l înlătura de la putere pe Nicolas Maduro, acuzat că a distrus democrația dintr-o țară bogată în petrol și că a oferit sprijin traficanților de droguri, grupărilor teroriste și regimului comunist din Cuba.

Complotul a fost pus la cale după ce, pe 24 aprilie 2024, un informator s-a prezentat la Ambasada SUA din Republica Dominicană, pe vremea când Joe Biden era președinte. Potrivit a trei oficiali americani, informatorul susținea că are informații despre aeronavele folosite de liderul venezuelean.

Un agent al Statelor Unite a încercat să-l mituiască pe pilotul personal al președintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a devia avionul acestuia. FOTO: Profimedia Images

La acel moment, Edwin Lopez, în vârstă de 50 de ani, era atașat al ambasadei și agent în cadrul Homeland Security Investigations (HSI), o structură a Departamentului Securității Interne (DHS). Lopez, fost membru al trupelor de elită U.S. Army Rangers, originar din Puerto Rico, conducea investigațiile agenției asupra rețelelor criminale transnaționale din zona Caraibilor, după o carieră marcată de destructurarea unor grupări de traficanți de droguri, spălători de bani și escroci. În 2010, activitatea sa de combatere a unei operațiuni ilegale de schimb valutar din Miami îi adusese chiar o critică publică din partea lui Hugo Chávez, predecesorul lui Maduro. Misiunea de la ambasadă urma să fie ultima sa sarcină înainte de pensionare.

Ambasada era închisă în momentul în care Lopez, aflat încă la birou, a primit un bilet cu numele și numărul informatorului. Când a sunat, acesta i-a spus că două dintre avioanele folosite de Maduro se aflau în Republica Dominicană, pentru reparații costisitoare.

Agentul a devenit imediat interesat: știa că efectuarea oricăror reparații cu piese americane constituia o încălcare a sancțiunilor impuse Venezuelei, ceea ce făcea aeronavele pasibile de confiscare.

Identificarea aparatelor a fost ușoară, se aflau pe aeroportul La Isabela din Santo Domingo. Însă stabilirea legăturii directe cu Maduro a durat luni întregi. În acest timp, anchetatorii federali au descoperit că președintele venezuelean trimisese cinci piloți pe insulă pentru a recupera cele două avioane, un Dassault Falcon 2000EX și un Dassault Falcon 900EX, ambele în valoare de milioane de dolari.

Cine era colonelul Villegas

Potrivit foștilor și actualilor oficiali citați, Lopez a avut atunci o idee: dacă ar putea convinge pilotul să-l ducă pe Maduro într-un loc unde SUA să-l poată captura? Maduro fusese pus sub acuzare încă din 2020 pentru terorism legat de traficul de droguri. Agentul DHS a obținut aprobarea superiorilor și a autorităților dominicane pentru a interoga piloții.

Pe aeroport, într-un hangar aflat la mică distanță de avioane, Lopez și colegii săi i-au invitat pe fiecare pilot, pe rând, într-o sală de conferințe. Le-au spus că nu există o agendă oficială, doar o „conversație”. Ținta principală a fost păstrată pentru final: colonelul Villegas, pilotul obișnuit al președintelui venezuelean.

Villegas, membru al gărzii prezidențiale de onoare și ofițer al forțelor aeriene, era considerat un om loial, discret și de încredere. Aeronavele pe care le pilota erau folosite pentru zboruri oficiale ale lui Maduro către aliați precum Iran, Cuba sau Rusia. Într-un videoclip publicat online în decembrie 2023, Maduro apare conversând patriotic cu pilotul unui avion rusesc Sukhoi, în timp ce Villegas ține o stație radio în cabina sa.

În timpul întâlnirii, Lopez a vorbit cu Villegas despre personalitățile transportate, despre serviciul său militar și despre avioanele pe care le putea pilota. După circa 15 minute, pilotul a devenit vizibil tensionat. Când agentul l-a întrebat direct dacă a fost pilot pentru Chávez sau Maduro, Villegas a încercat să evite răspunsul, dar a recunoscut în cele din urmă că fusese pilot pentru ambii lideri. A arătat chiar fotografii cu ei, făcute în diverse deplasări, și a oferit detalii despre baze militare venezuelene. Fără ca el să știe, un coleg al lui Lopez a înregistrat întreaga conversație cu un telefon mobil.

La finalul întâlnirii, Lopez i-a făcut oferta: în schimbul devierii secrete a zborului lui Maduro către un loc unde SUA l-ar putea aresta, pilotul ar deveni „foarte bogat și iubit de milioane de venezueleni”. Întâlnirea putea avea loc oriunde, în Republica Dominicană, Puerto Rico sau la baza militară americană de la Guantanamo Bay.

Villegas nu a dat un răspuns clar, dar înainte de a pleca i-a dat lui Lopez numărul său de telefon.

„O mină de aur”

Villegas și ceilalți piloți s-au întors în Venezuela fără avioane, pe motiv că acestea nu aveau autorizațiile necesare. Între timp, guvernul american pregătea un dosar pentru confiscarea aeronavelor, invocând încălcarea sancțiunilor.

Primul avion, înregistrat în microstatul San Marino pe numele unei companii-paravan din Saint Vincent și Grenadine, a fost confiscat în septembrie 2024. Cel de-al doilea a fost sechestrat în februarie, în timpul primei deplasări externe a secretarului de stat Marco Rubio. La o conferință de presă organizată pe aeroportul din Republica Dominicană, Lopez i-a prezentat lui Rubio situația, afirmând că avionul conține „o mină de aur informațională”, cu numele ofițerilor Forțelor Aeriene Venezuelene și detalii despre deplasările lor. Agentul a atașat mandatul de confiscare direct pe fuselaj.

Guvernul lui Maduro a reacționat furios, acuzând Statele Unite de „furt flagrant” într-un comunicat oficial.

Lopez nu s-a oprit nici după pensionare

În timp ce colabora cu alte agenții federale la procedurile de confiscare, Lopez a continuat să-l contacteze pe Villegas, încercând să-l convingă să coopereze. Misiunea era însă extrem de dificilă: Maduro a făcut din trădare o infracțiune capitală, reprimând violent protestele și arestând inclusiv foști aliați suspectați de lipsă de loialitate.

Chiar și așa, Lopez a continuat eforturile. Cei doi au schimbat numeroase mesaje pe WhatsApp și Telegram, însă conversațiile nu au dus nicăieri.

În iulie, Lopez s-a retras oficial din serviciul guvernamental. Totuși, nu a putut renunța la ideea capturării lui Maduro. A cerut sfaturi de la membri ai opoziției venezuelene din exil, pe care îi cunoștea din perioada sa de agent. Unul dintre aceștia l-a descris ca fiind „obsedat de ideea de a-l aduce pe Maduro în fața justiției”. „Simțea că are o misiune neterminată”, a declarat sursa pentru AP.

După mesajul din august, în care îi trimitea pilotului un link despre recompensa de 50 de milioane de dolari oferită de Departamentul de Justiție, Lopez i-a scris din nou: „Încă mai ai timp să fii eroul Venezuelei și să fii de partea corectă a istoriei.” Nu a primit niciun răspuns.

De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a adoptat o linie mai dură în privința Venezuelei. În această vară, președintele american a trimis mii de soldați, elicoptere de atac și nave de război în Marea Caraibilor, pentru a intercepta bărci de pescuit suspectate că transportau cocaină din Venezuela. Operațiunile militare americane s-au soldat cu cel puțin 57 de morți în 13 atacuri, inclusiv câteva în Oceanul Pacific de est.