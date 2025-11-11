O regiune din Rusia a anunțat că oprește internetul până la finalul războiului din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 15:36 11 Noi 2025 Modificat la 15:36 11 Noi 2025

O regiune din Rusia a anunțat că oprește internetul până la finalul războiului cu Ucraina. Foto: Hepta

Regiunea Ulyanovsk din Rusia suspendă accesul la internetul mobil până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei, au declarat autoritățile locale, conform Moscow Times.

Potrivit ministrului regional al Dezvoltării Digitale, Oleg Yagfarov, autoritățile din Ulyanovsk nu pot interveni în această decizie, deoarece măsura a fost luată de la nivel federal, „pentru asigurarea securității naționale”. Restricțiile vor fi ridicate doar printr-o decizie a Moscovei.

Problemele de acces la internet în regiune sunt semnalate deja de mai bine de o săptămână, notează publicația Ulyanovskaia Pravda.

Guvernul regional a justificat măsura printr-o decizie luată „săptămâna trecută de centrul federal” privind extinderea „zonei de securitate” din jurul unor obiective strategice. Autoritățile au subliniat că este vorba despre restricții permanente, nu despre măsuri temporare legate de atacurile cu drone ucrainene.

Potrivit lui Yagfarov, întreruperile afectează inclusiv cartiere rezidențiale, instituții publice și clădiri de birouri.

Locuitorilor li s-a reamintit că, pe durata acestor restricții, vor rămâne accesibile doar serviciile incluse pe așa-numita „listă albă”, printre care platforma „Gosuslugi”, serviciile Yandex, rețeaua socială VKontakte, marketplace-urile Ozon și Wildberries, precum și sistemul de plăți Mir. Oamenilor li s-a recomandat, de asemenea, să folosească rețelele publice Wi-Fi, de exemplu în centrele de servicii publice (MFC), unde există aproximativ 450 de puncte de acces în toată regiunea.

„Este important să înțelegem că aceste măsuri nu sunt un moft al funcționarilor, nici o greșeală a celor care „au uitat” să repornească internetul după o alertă, ci o necesitate dictată de cerințele federale de securitate, ca răspuns la atacurile inamicului. Situația nu poate fi schimbată acum nici de operatorii de telecomunicații, nici de ministru, nici de guvernator - doar soldatul rus o poate schimba. Asta înseamnă că restricțiile vor fi ridicate doar după eliminarea fizică a sursei amenințării”, au declarat oficialii regionali.

Începând din mai 2025, autoritățile din mai multe regiuni ale Rusiei au început să oprească accesul la internet, invocând motive de securitate în contextul atacurilor cu drone ucrainene. Proiectul independent Na Sviazi („În legătură”) estima că întreruperile zilnice de internet afectează peste 50 de regiuni din Federația Rusă. Totuși, până acum, nicio administrație locală nu anunțase o oprire pe termen nedeterminat.

Săptămâna trecută, premierul Mihail Mișustin a semnat un decret privind „regulile de gestionare centralizată a rețelei publice de comunicații”. Conform noilor reglementări, în caz de „amenințări la adresa stabilității, securității și integrității” internetului din Rusia, autoritatea de reglementare Roskomnadzor va putea deconecta Runet-ul de la rețeaua globală și bloca orice site.