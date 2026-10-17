O țară datorează FMI aproape 60 de miliarde de dolari. Este cel mai mare datornic din lume la instituția internațională. Ce o așteaptă

1 minut de citit Publicat la 16:02 17 Oct 2026 Modificat la 16:02 17 Oct 2026

O țară s-a îndatoral la FMI la nivelul a peste 8% din PIB. FOTO Getty Images

O țară figurează în documentele oficiale ale Fondului Monetar Internațional cu un sold al creditelor de la instituția internațională în valoare de 57 de miliarde de dolari, notează Visual Capitalist.

Argentina a atins un nivel al îndatorării față de FMI echivalent cu 8,2% din Produsul său Intern Brut estimat pentru 2026. Suma depășește datoriile cumulate ale următoarelor șase state din clasament.

Pe poziția a doua se află Ucraina, cu 14,4 miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 6,4% din PIB-ul său. Urmează Pakistan, cu 10,8 miliarde de dolari, Egipt, cu 10,6 miliarde, Ecuador, cu 9,4 miliarde, Coasta de Fildeș, cu 5,6 miliarde și Ghana, cu 4 miliarde de dolari.

Argentina are o lungă istorie de crize valutare și financiare

Poziția fragilă Argentinei este rezultatul unei istorii îndelungate de crize economice, inflație ridicată și dificultăți în accesarea piețelor internaționale de capital.

În 2018, guvernul de la Buenos Aires a obținut un acord de finanțare în valoare de 57 de miliarde de dolari, într-un moment în care țara traversa o gravă criză monetară. Au urmat noi negocieri și un alt acord în 2022.

Cel mai recent program a fost aprobat în aprilie 2025 și prevede finanțări de 20 de miliarde de dolari, dintre care 12 miliarde au fost puse imediat la dispoziția țării. Obligațiile asumate includ stabilizarea economiei, refacerea rezervelor valutare și recâștigarea încrederii investitorilor.

Sub președinția populistului Javier Milei, autoritățile au recurs la reduceri de cheltuieli guvernamentale și măsuri de disciplină fiscală, dar și la un regim valutar mai flexibil. Evaluarea FMI din mai 2026 a permis deblocarea unui nou miliard de dolari.

Ucraina s-a îndatorat ca să poată rezista în fața Rusiei

Situația Ucrainei a fost înrăutățită de invazia Rusiei, începută în 2022. Războiul a provocat distrugeri ale infrastructurii și perturbări majore ale economiei, crescând nevoia Kievului de finanțare externă.

În februarie 2026, Ucraina a încheiat un nou acrod cu FMI de 8,1 miliarde de dolari, parte a unui pachet internațional de sprijin mult mai amplu, de 136,5 miliarde de dolari.

Pakistanul, al treilea mare datornic al FMI, se confruntă cu probleme structurale, precum colectarea redusă a taxelor, deficitul de valută și datoriile din sectorul energetic.