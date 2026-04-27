Oamenii de afaceri din Marea Britanie cer o “bazooka comercială” în stil UE împotriva tarifelor lui Trump

Liderii mediului de afaceri din Marea Britanie au cerut guvernului de la Londra să construiască o "bazooka comercială” în stilul UE pentru a proteja interesele economice britanice, ca răspuns la cele mai recente amenințări tarifare ale lui Donald Trump, potrivit The Guardian.

Pe măsură ce tensiunile transatlantice cresc, Camerele de Comerț Britanice au declarat că „securitatea economică inadecvată” a Marii Britanii pune în pericol creșterea economică și locurile de muncă.

Grupul de lobby, care reprezintă mii de firme, l-a îndemnat pe Keir Starmer să preia inițiativa în protejarea Marii Britanii de crizele externe, spunând că au existat „ani de neglijență din partea guvernelor succesive”.

Tensiunile geopolitice, impactul Brexitului, pandemia de Covid și războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu înseamnă că firmele britanice navighează într-un context global din ce în ce mai tensionat pentru comerțul internațional.

Președintele SUA a amenințat săptămâna trecută că va impune „un tarif mare” Marii Britanii, dacă nu renunță la o taxă pe serviciile digitale care afectează companiile de tehnologie din SUA.

Într-un raport care prezintă recomandări pentru a ajuta la stoparea declinului competitivității britanice într-o lume din ce în ce mai instabilă, Camera de Comerț Britanică a declarat că sunt necesare măsuri urgente pentru a proteja companiile de politicile comerciale punitive ale altor țări.

Printre prioritățile sale principale s-a numărat și imitarea de către Regatul Unit a UE prin crearea unei „bazooka comerciale” pentru a descuraja alte țări să facă amenințări menite să intimideze Marea Britanie să își schimbe politicile economice.

Ce este "bazooka comercială" a UE

Bazooka comercială a Bruxelles-ului, mai cunoscută formal sub numele de instrumentul său anti-coerciție, permite blocului să impună restricții radicale asupra comerțului cu bunuri și servicii cu un stat agresor.

Acestea pot implica limitarea accesului la programele de achiziții publice și la piețele financiare, precum și restricții asupra drepturilor de proprietate și a investițiilor străine directe.

BCC a îndemnat, de asemenea, miniștrii să adopte o „abordare robustă” față de agenda UE „Made In Europe” pentru a se asigura că întreprinderile din Regatul Unit au un rol în lanțurile de aprovizionare europene mai largi. A solicitat firmelor din Regatul Unit să joace un rol mai important în achizițiile publice de apărare din Regatul Unit și prim-ministrului să creeze un nou comitet de cabinet pentru securitate economică.

BCC a declarat în raportul său: „Guvernul trebuie să adauge o «bazooka comercială» la arsenalul său de răspunsuri la amenințările de coerciție economică”.

„Noua legislație ar trebui să includă puteri pentru miniștri de a utiliza o serie de pârghii, de la taxe la accesul pe piață, până la o supraveghere sporită a investițiilor și un control al subvențiilor.” „Dar trebuie să existe și garanții adecvate pentru a proteja interesele comerciale ale Regatului Unit.”

Shevaun Haviland, directorul general al BCC, a declarat că este clar că guvernul ar trebui să se pregătească pentru un răspuns mai puternic în contextul peisajului global din ce în ce mai tensionat.

„Securitatea economică inadecvată a Regatului Unit a devenit un impediment pentru creștere, competitivitate și putere națională; „Totuși, nu i se acordă încă atenția și urgența pe care le necesită”, a spus ea.

Ministrul Comerțului din Marea Britanie, Chris Bryant, a declarat: „Acest raport identifică corect faptul că comerțul liber și echitabil este esențial pentru prosperitatea Marii Britanii și dorim să ne asigurăm că piețele deschise nu sunt distorsionate de cei care încearcă să folosească comerțul ca armă.

Lovirea firmelor americane din sectorul serviciilor cu măsuri de represalii de către Marea Britanie ar prezenta riscuri, având în vedere amploarea implicării economice a SUA în Marea Britanie.

SUA este cel mai mare partener comercial unic al Marii Britanii, reprezentând aproximativ o cincime din comerțul global al Marii Britanii, iar companiile americane au, de asemenea, investiții de peste 640 de miliarde de lire sterline în Regatul Unit.