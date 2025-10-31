Oana Țoiu: “Am avut o conversație importantă cu ambasadorul SUA la NATO". Ce se va întâmpla cu parteneriatul strategic

Discuție importantă, după vestea retragerii de trupe americane din România. Foto: Hepta

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, despre obiectivele comune ale României și ale SUA, la câteva zile după ce s-a aflat despre redimensionarea trupelor în România şi în regiune.

Oana Țoiu nu a făcut nicio referire directă cu privire la decizia Pentagonului de a reduce trupele americane, dar a precizat că sprijinul SUA a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta “o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”. De asemenea, Oana Țoiu a sugerat că parteneriatul strategic va continua, în condițiile în care, cei doi oficiali au vorbit despre următorii pași în cadrul acestuia:

“Am avut o conversație importantă cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, o voce esențială în domeniul securității euroatlantice, despre următorii pași în cadrul parteneriatului dintre România și Statele Unite și despre obiectivele noastre comune.

De-a lungul celor peste 20 de ani de când țările noastre colaborează ca aliați în cadrul NATO am construit încredere. Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a spus Oana Țoiu, într-o postare pe platforma X.

Important conversation with US Ambassador to NATO, Matthew G. Whitaker @USAmbNATO, a pivotal leadership voice in Euro-Atlantic security, on the next steps of RO-US partnership and our common objectives.



During the 20 plus years of our countries working as NATO allies, we built… pic.twitter.com/5aejZxJXkN — Toiu Oana (@oana_toiu) October 31, 2025

Cei doi oficiali au discutat și despre importanța securității la Marea Neagră, despre relațiile interpersonale - militare și civile - în cadrul NATO și al parteneriatelor strategice.

“Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul și cu mine împărtășim aceeași înțelegere privind importanța pe care românii o acordă relației dintre România și Statele Unite, fie că este vorba despre istoria noastră recentă, despre prezentul nostru sau despre planurile comune de viitor”, a mai spus Oana Țoiu.

Reacția ministrului Apărării după ce informația a apărut în presă

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri, după ce informația s-a scurs pe surse în presa din Ucraina, că a fost anunțat cu privire la „redimensionarea” unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

„Pete Hegseth a tansmis că acum că și-au consolidat europenii poziția și au agreat că vor da mai multă atenție propriei apărări, SUA se vor uita mai mult spre indo-pacific. Nu se vorbește de retragerea forțelor americane ci de sistarea rotirii unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO. Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă în care a confirmat că a știut de luni despre decizia Administrației Trump.

Propunerea de retragere a trupelor americane vine într-un context geopolitic dificil pentru Europa: Rusia continuă să testeze determinarea NATO, lucru demonstrat de numeroasele incursiuni aeriene și cu drone de-a lungul flancului estic în luna septembrie.