Oligarhii Moscovei au prosperat în vremuri de război. Cum a reuşit Rusia să egaleze Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari

3 minute de citit Publicat la 07:00 01 Noi 2025 Modificat la 07:00 01 Noi 2025

Oligarhii Moscovei au prosperat în vremuri de război. Cum a reuşit Rusia să egaleze Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari. Sursa foto: Pixabay

Rusia a ajuns din urmă Regatul Unit al Marii Britanii în ceea ce privește numărul de miliardari cu dolari americani (128), în ciuda sancțiunilor occidentale și a izolării economice cauzate de războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport global privind averea şi preluat de Moscow Times.

Populația miliardarilor din Rusia a crescut cu 8,5% în ultimul an, ajungând la 128 de persoane, cu o avere totală de 457 de miliarde de dolari. Marea Britanie a numărat, de asemenea, 128 de miliardari, o creștere de 4,9% față de anul precedent, cu o avere totală de 323 de miliarde de dolari.

Oligarhii ruşi au reuşit să-şi crească averile derulând în continuare afaceri cu Europa, în ciuda sancţiunilor. De exemplu, o anchetă realizată de IrpiMedia, The Insider şi publicaţia italiană La Stampa a scos la iveală că mai mulţi oligarhi ruşi aflaţi pe listele de persoane sancţionate de UE în contextul războiului din Ucraina, continuă să îşi desfăşoare nestânjeniţi afacerile cu vin din Italia, ba mai mult au reuşit să obţină şi fonduri europene pentru firmele lor din Toscana.

Din luna mai a anului trecut, Konstantin Nikolaev a fost supus sancțiunilor Uniunii Europene pentru furnizarea, așa cum se menționează în decizia Consiliului, a "materialelor militare utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei" și pentru "finanțarea grupurilor de mercenari".

Printre companiile în care Nikolaev are interese se numără fabrica de puști Promtekhnologiya și fabrica de muniții Tula, ambele, așa cum a relatat IrpiMedia, fiind implicate într-un proiect de dezvoltare a unei puști de precizie, folosind utilaje italiene.

În vârstă de 54 de ani, cu o avere netă estimată la 1,2 miliarde de euro, Nikolaev este proprietarul proprietăţii La Madonnina care are 70 de hectare cu plantații de măslini şi podgorii, o vilă, o casă la țară și o piscină. Vila are 29 de camere, însumând 930 de metri pătrați.

Vladimir Potanin, cel mai bogat rus al momentului

În acest moment, cel mai bogat oligarh rus este Vladimir Potanin, cu o avere netă estimată la 29,7 miliarde de dolari. Potanin este fondatorul și președintele Interros, Rosbank și Yandex, care deține cel mai utilizat motor de căutare din Rusia.

Deşi a fost sancţionat de Ucraina, Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă, averea lui Potanin a crescut, în ultimul an, cu 1,85 de miliarde de dolari.

Rusia şi UK împart locul 4

Cele două țări ocupă acum locul patru în clasamentul global al Recensământului Miliardarilor din 2025 realizat de Altrata, după Statele Unite (cu 1.135 de miliardari), China (321) și Germania (184).

Raportul mai arată că Europa a depășit pentru prima dată 1.000 de miliardari, în timp ce Asia a înregistrat o creștere mai lentă pe fondul încetinirii economice a Chinei și al tensiunilor comerciale.

La nivel mondial, populația miliardarilor a crescut cu 5,6%, ajungând la un număr record de 3.508 persoane în 2024. Averea totală a miliardarilor a crescut cu 10,3%, ajungând la 13,4 trilioane de dolari, în al treilea an consecutiv de creștere.

Cum variază averile

Raportul citat de sursa amintită indică faptul că atât crearea, cât și pierderea averii „se accelerează” pe fondul volatilității pieței globale, avertizând că persoanele apropiate de pragul de 1 miliard de dolari pot scădea rapid de pe listă pe măsură ce piețele oscilează.

Firma Altrata, care a realizat raportul, urmărește liderii de afaceri globali și persoanele bogate folosind înregistrări publice, modele de evaluare și informații privind activele financiare, interesele comerciale, filantropia și rețelele.

Firma spune că investitorii, organizațiile non-profit și instituțiile academice folosesc datele pentru a înțelege tendințele averii nete extrem de mari.

Au prosperat şi milionarii în cripto

Creșterea prețului bitcoin a contribuit la "nașterea" a încă 70.000 de noi milionari în domeniul criptomonedelor în ultimul an, adăugând economiei mondiale sute de miliarde de dolari în potenţiale cheltuieli. Investitorii în criptomonede au cheltuit aproximativ 9,7 cenți pentru fiecare dolar adăugat în averea cripto.

Conform Henley & Partners și New World Wealth, există în prezent aproximativ 241.700 de persoane care dețin active în criptomonede în valoare de 1 milion de dolari sau mai mult, în creștere cu 40% față de anul trecut. Există 450 de centimilionari în criptomonede, sau cei cu active în criptomonede de 100 de milioane de dolari sau mai mult, și 36 de miliardari în criptomonede, conform raportului.