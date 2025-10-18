Pe ce își cheltuie averile cei 240.000 de milionari în criptomonede din lume

Analiştii apreciază că această creştere vine pe fondul noului cadru politic din SUA. FOTO: Getty Images

Creșterea prețului bitcoin a contribuit la "nașterea" a încă 70.000 de noi milionari în domeniul criptomonedelor în ultimul an, adăugând economiei mondiale sute de miliarde de dolari în potenţiale cheltuieli. Investitorii în criptomonede au cheltuit aproximativ 9,7 cenți pentru fiecare dolar adăugat în averea cripto, conform unui studiu publicat de CNBC.

Conform Henley & Partners și New World Wealth, există în prezent aproximativ 241.700 de persoane care dețin active în criptomonede în valoare de 1 milion de dolari sau mai mult, în creștere cu 40% față de anul trecut. Există 450 de centimilionari în criptomonede, sau cei cu active în criptomonede de 100 de milioane de dolari sau mai mult, și 36 de miliardari în criptomonede, conform raportului.

"Bitcoin devine fundamentul unui sistem financiar paralel, în care nu este doar o investiție pentru speculații pe creșterea prețului monedei fiat, ci moneda de bază pentru acumularea de bogăție”, a declarat Philipp Baumann, fondatorul Z22 Technologies, o firmă de tranzacționare cripto.

Autorii raportului estimează că averea suplimentară generată de câștigurile din criptomonede a reprezentat cheltuieli suplimentare de 145 de miliarde de dolari în 2024, sau aproximativ 0,7% din consumul total al SUA.

Cum își cheltuie averile milionarii din criptomonede

În ceea ce privește cheltuielile lor, bogații cripto care cumpără Lamborghini și Rolexuri par a fi mai degrabă o excepție, decât o regulă. Studiul a arătat că cea mai mare parte a consumului este pe restaurante, divertisment și mărfuri generale.

De asemenea, imobiliarele sunt foarte populare printre bogații cripto. „Am constatat că creșterea averii în criptomonede duce la o creștere semnificativă a prețurilor locuințelor”, conform studiului.

Totuși, boom-ul actual al Bitcoin ar putea să nu ducă la un flux brusc de cheltuieli.

E greu să garantezi un credit cu criptomonede

Cheltuielile celor bogați în criptomonede sunt, de asemenea, susceptibile de a se accelera pe măsură ce produsele de creditare garantate cu criptomonede devin mai acceptabile. Zac Prince, șeful GalaxyOne, noua platformă de tranzacționare și finanțare a Galaxy Digital, a declarat că achiziționarea unei case a fost dificilă pentru mulți investitori cripto bogați din cauza garanțiilor lor cripto.

"Astăzi, dacă vrei să împrumuți în baza criptomonedelor tale, există opțiuni relativ limitate”, a spus el. „Am auzit nenumărate povești de groază de la oameni care au milioane de dolari în criptomonede și vor să cumpere o casă, dar nu pot obține aprobarea pentru o ipotecă de către creditorii bancari tradiționali.”

Şi fiul lui Donald Trump s-a îmbogăţit

Cel mai mic fiu al lui Donald Trump, Barron, a acumulat deja o avere impresionantă, de peste 150 de milioane de dolari, deși are doar 19 ani. Mezinul familiei Trump s-a îmbogățit datorită unei piețe financiare aflată în plină ascensiune, investițiile în criptomonede.

Cu o avere netă estimată la 150 de milioane de dolari, Barron a depășit-o deja pe mama sa, Melania Trump, în ceea ce privește averea, o performanță atribuibilă în mare măsură implicării sale în investițiile familiei în activele digitale.

De la lansarea investiției în criptomonede a familiei Trump, World Liberty Financial (WLFI), averea lui Barron Trump a crescut semnificativ. Conform documentului informativ al companiei, el este cofondator, alături de frații săi mai mari.