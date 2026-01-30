ONU se prăbușește financiar, după retragerea SUA din mai multe agenții ale organizației. Când ar urma să rămână fără bani

Publicat la 19:40 30 Ian 2026

Antonio Guterres (stânga) spune că, după ce "contribuțiile au fost oprite oficial", în urma retragerii SUA din numeroase agenții, ONU riscă să rămână fără bani în luna iulie. Sursă colaj foto: Getty Images

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat statele membre că organizaţia se află în risc de "colaps financiar iminent" din cauza contribuțiilor neplătite de membri, dar și din cauza regulilor bugetare considerate învechite și neadecvate, scrie vineri Agerpres, care citează o scrisoare a șefului Națiunilor Unite, semnalată de presa internațională.

Guterres a vorbit în mod repetat despre înrăutăţirea crizei de lichidităţi a organizaţiei, însă acesta este cel mai puternic avertisment de până acum, pe fondul retragerii Statelor Unite, cel mai mare contributor, din mai multe agenții ONU.

"Criza se adânceşte, ameninţând realizarea programelor şi amplificând riscul de colaps financiar. Şi situaţia se va deteriora şi mai mult în viitorul apropiat', a afirmat secretarul general în scrisoarea către ambasadorii statelor membre, datată 28 ianuarie, anul curent.

Guterres subliniază că "deciziile de a nu onora contribuţiile care finanţează o parte semnificativă a bugetului regulat aprobat au fost anunţate acum oficial", fără a preciza însă la ce state sau entități face referire.

Potrivit regulilor ONU, contribuţiile depind de mărimea economiei fiecărui stat membru.

Contribuţia SUA reprezintă 22% din buget. Urmează China, cu o contribuție de 20%.

Până la finele lui 2025, se înregistrau plăţi restante record de 1,57 miliarde de dolari, a precizat Antonio Guterres.

Antonio Guterres: ONU ar urma să rămână fără bani în iulie

"Fie toate statele membre îşi onorează obligaţiile de plată integral şi la timp, fie statele membre trebuie să revizuiască în mod fundamental regulile noastre financiare, pentru a preveni un colaps financiar iminent", a continuat el.

Secretarul general a constituit anul trecut o echipă de reformă, cunoscută drept UN80, vizând reducerea costurilor şi creşterea eficienţei.

În acest scop, statele au convenit să reducă bugetul pe 2026 cu circa 7%, până la 3,45 miliarde de dolari.

Cu toate aceste eforturi, organizaţia ar putea rămâne fără bani în iulie, a avertizat el în scrisoarea către ambasadori.

Una dintre probleme o constituie obligația ca ONU să restituie statelor sute de milioane de dolari necheltuiţi în fiecare an.

"Suntem prinşi în capcana unui ciclu kafkian, aşteptându-se (de la noi) să dăm înapoi bani care nu există", a explicat Antonio Guterres.

Trump a anunțat la începutul anului că retrage Statele Unite ale Americii din peste 60 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU

Președintele american Donald Trump - care a invitat zeci de state să se alăture inițiative sale, numită Consiliul Păcii - a semnat în primele zile ale acestui an un ordin executiv prin care dispune retragerea SUA din 66 de organizaţii, multe dintre ele afiliate ONU.

Casa Albă a precizat că decizia a fost luată în condițiile în care aceste organizații "nu mai servesc interesele americane".

De la revenirea la Casa Albă pentru al doilea mandat, preşedintele republican continuat implementarea viziunii sale, "America First / America pe primul loc".

Ca şi în timpul primului său mandat, Trump a decis să retragă Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice şi din UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), în care țara revenise sub preşedinția lui Joe Biden.

De asemenea, SUA s-au retras din Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

În plus, Administraţia Trump a tăiat drastic din ajutorul american pentru străinătate, reducând bugetele numeroaselor agenţii ONU, care s-au văzut astfel obligate să îşi reducă operaţiunile.

Între acestea se numără Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Programul Alimentar Mondial.

Vorbind în faţa Adunării Generale ONU în septembrie 2025, Donald Trump a lansat la momentul respectiv un atac la adresa organizației, acuzând-o că este "departe de a-şi atinge potenţialul".