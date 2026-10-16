Paolo Zampolli, apropiatul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în direct la lansarea parcului din Sectorul 4, a fost demis

Zampolli a fost în România în august, într-o „vizită de lucru” în Sectorul 4. FOTO: Agerpres

Paolo Zampolli, emisar special al SUA și un apropiat al președintelui Donald Trump, a fost concediat la câteva ore după ce Politico a relatat despre conflictul pe care acesta l-a avut, timp de mai multe luni, prin e-mailuri, cu adjunctul secretarului de stat american, Christopher Landau. Cei doi s-au certat în privința atribuțiilor și a ierarhiei în cadrul administrației, iar Landau a încercat să îl limiteze pe Zampolli la rolul său de emisar pentru relații culturale.

Zampolli a fost în România în august, într-o „vizită de lucru” în Sectorul 4, unde a participat alături de primarul Daniel Băluță la inaugurarea parcului care va purta numele președintelui american Donald Trump. În timpul evenimentului, transmis în direct pe pagina de Facebook a edilului, trimisul special american l-a sunat pe președintele Nicușor Dan. Acesta nu a răspuns inițial, dar a revenit cu un apel după aproximativ un minut, iar conversația dintre cei doi a fost publică.

Scandalul care a dus la demiterea lui Zampolli

Un oficial american a confirmat joi că Paolo Zampolli a fost demis, precizând că statutul său „de emisar a fost încheiat și că nu mai este angajat al guvernului”.

Zampolli a declarat într-un comunicat: „Să îi servesc [președintelui Donald Trump] și Statelor Unite a fost cea mai mare onoare a vieții mele. Sunt profund recunoscător președintelui Trump, secretarului Rubio și întregii echipe”.

„Acum este timpul pentru următorul capitol, să mă întorc la afaceri, să construiesc relații și să închei contracte”, a adăugat el.

Acesta a spus că Trump i-ar fi transmis: „De ce vrei să lucrezi în guvern când poți încheia toate aceste contracte?”.

Zampolli a spus că nu a fost „absolut deloc surprins” că a fost demis după publicarea articolului.

Un prieten personal al lui Trump, el a fost demis la câteva ore după ce Politico a publicat joi un articol despre disputa pe care a purtat-o timp de mai multe luni, prin e-mail, cu adjunctul secretarului de stat, Christopher Landau. Cei doi oficiali s-au certat în privința autorității și a ierarhiei de comandă, Landau încercând să îl determine pe Zampolli să se concentreze asupra rolului său de emisar pentru relații culturale.

Conflictul a atras atenția nu doar din cauza atacurilor personale și a acuzațiilor de defăimare, ci și pentru că în unele conversații prin e-mail au fost incluși peste o duzină de oficiali guvernamentali, printre care Dan Scavino, directorul responsabil de personalul prezidențial. Zampolli a acordat două interviuri ample publicației Politico, în care l-a criticat dur pe Landau, afirmând că acesta „m-a atacat încă din prima zi” și că „tot ce am făcut, el a încercat să distrugă”.

În anii 1990, Zampolli a lucrat ca agent de modele, a reprezentat-o pe Melania Trump și a făcut cunoștință între aceasta și Donald Trump. În timpul primului mandat al lui Trump, Zampolli a fost numit în consiliul de administrație al Kennedy Center, iar în al doilea mandat, președintele l-a numit reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale. În acest rol, Zampolli trebuia să reprezinte Statele Unite la evenimente culturale internaționale și să dezvolte parteneriate culturale în întreaga lume.

Cu toate acestea, potrivit e-mailurilor obținute de Politico, Zampolli s-a îndepărtat considerabil de atribuțiile sale și s-a întâlnit cu oficiali străini pentru a discuta chestiuni care nu aveau legătură cu domeniul cultural.

La un moment dat, în iunie, Zampolli l-a acuzat pe Landau, într-un e-mail în care au fost incluși peste o duzină de alți oficiali, că ar fi sursa unei scurgeri de informații care a stat la baza unui articol publicat de The New York Times.

Deși Zampolli nu a precizat despre ce articol era vorba, detaliile oferite de acesta corespund unui material publicat de The New York Times în martie, potrivit căruia Zampolli ar fi cerut Serviciului pentru Imigrare și Control Vamal (ICE) să o deporteze în Brazilia pe Amanda Ungaro, mama fiului său, pentru a-l ajuta să obțină custodia copilului. Zampolli a negat că i-ar fi cerut ICE să o rețină.

Landau a negat însă că ar fi furnizat informații publicației The New York Times și a răspuns prin e-mail: „Amenințările și acuzațiile tale devin din ce în ce mai bizare, defăimătoare și nepotrivite pentru a fi difuzate pe scară largă prin e-mail. Nu am nicio idee despre ce vorbești”.

Landau, care a fost superiorul direct al lui Zampolli până în iulie, i-a cerut acestuia să nu mai trimită „e-mailuri incoerente până când voi primi noi instrucțiuni de la Casa Albă cu privire la modul în care trebuie să procedez”.

Impliarea lui Paolo Zampolli în România

Paolo Zampolli, în calitate de emisar special al SUA pentru parteneriate globale, a vizitat România anul trecut, când s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, cu mai mulți miniștri, cu patriarhul Daniel și cu președintele Federației Române de Fotbal.

Considerat un apropiat al familiei Trump, Zampolli a susținut, într-o postare pe Instagram, că a facilitat întâlnirea scurtă dintre președintele Nicușor Dan și secretarul de stat american Marco Rubio, întrucât șeful statului român este un „prieten drag”. Întâlnirea a avut loc la Washington, pe 19 februarie 2026, în marja summitului Consiliului pentru Pace.

Emisarul american a publicat și fotografii alături de ministrul Energiei de atunci, Bogdan Ivan, despre care a afirmat că a inițiat un acord de 30 de miliarde de dolari.

Ministrul a vorbit ulterior, într-un interviu, despre un memorandum cu o mare companie americană pentru prelucrarea mineralelor rare.

"Pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă pune bazele primului proiect integrat, de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale vor fi destinate industriei aerospațiale inclusiv Spacex", a declarat atunci Bogdan Ivan.

În august 2026, Paolo Zampolli a fost prezent la inaugurarea viitorului parc Donald Trump din Sectorul 4 al Capitalei, la invitația primarului Daniel Băluță. Cu această ocazie, emisarul special al președintelui american pentru parteneriate globale l-a sunat pe președintele Nicușor Dan în fața presei. Deși șeful statului nu a răspuns inițial, acesta a revenit cu un apel după aproximativ un minut. Momentul a avut loc în timpul transmisiunii live a evenimentului, iar Zampolli a vorbit public despre relația sa cu oficialii români.