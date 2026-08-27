Momentul în care emisarul președintelui SUA l-a sunat pe Nicușor Dan din viitorul parc „Donald Trump”

Trimisul special al președintelui SUA, Paolo Zampolli, a vizitat joi șantierul viitorului parc „Donald Trump”, alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. După ce edilul a prezentat evoluția lucrărilor și cum va arăta parcul la final, Zampolli l-a sunat pe Nicușor Dan ca să îi spună că se află în parc și că se bucură de această inițiativă. Președintele i-a spus că se află la Chișinău și a acceptat invitația lui Zampolli ca, data viitoare, să viziteze parcul împreună.

În luna mai, Daniel Băluță a anunțat că Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 se va extinde cu aproximativ 4 hectare, iar după un vot al bucureștenilor cu domiciliul în sector noua secțiune va purta numele președintelui american Donald Trump.

Pe șantierul din viitorul parc al prieteniei româno-american a fost și trimisul special pentru parteneriate globale al președintelui SUA, Paolo Zampolli.

Paolo Zampolli l-a felicitat pe Daniel Băluță că a fost primul edil care a avut această idee „vizionară”, adăugând că probabil inițiativa va fi imitată și de alți primari, dar el va rămâne singurul. „Un discurs grozav. Nu am înțeles nimic din el, dar data viitoare voi fi fluent în limba română”, a glumit trimisul lui Trump la finalul discursului primarului Sectorului 4.

„Sunt onorat să fiu aici. Le mulțumesc președintelui Trump și secretarului Rubio pentru că m-au trimis aici ca să primesc acest gest frumos al poporului român, al bucureștenilor și al primarului. Este un gest care întărește prietenia dintre SUA și România. Sunt onorat să fiu aici. România este o țară importantă pentru noi. România este un prieten foarte bun al SUA, unul dintre prietenii din Europa. Aveți cea mai importantă bază NATO în Constanța. Știu că sunteți bucurești că soldații noștri sunt aici”, a spus Zampolli.

Apoi, trimisul lui Donald Trump a spus „stai să văd dacă pot suna pe cineva”. Apelul i-a fost respins, iar un minut mai târziu i-a sunat telefonul. Paolo Zampolli a pus apelul pe speaker și a anunțat că la telefon se află președintele României, Nicușor Dan.

Momentul poate fi văzut în clipul de mai jos de la minutul 9.27:

„Voiam să vă sun pentru că sunt aici la inaugurarea parcului Donald Trump și vreau să vă spun că președintele Trump mi-a spus să vă mulțumesc personal pentru acest proiect. Proiectul este frumos”, a spus Zampolli.

Nicușor Dan l-a informat că el este în acest moment la ambasada României de la Chișinău și se pregătește pentru întâlnirea cu președinta Maia Sandu, apoi l-a întrebat dacă a văzut parcul.

„Data viitoare când vin în România îl vom vizita împreună și aștept să ne vedem peste câteva săptămâni la New York”, i-a spus Zampolli.

Președintele i-a răspuns că îi va face plăcere și i-a urat „noroc în călătoria în Uzbekistan”.

„A fost președintele țării voastre, prietenul meu drag”, a spus Zampolli după ce a închis apelul.

Paolo Zampolli a anunțat în urmă cu două zile că se află în România, într-o postare pe rețelele sociale.

Când va fi gata parcul „Donald Trump”

Primarul Sectorului 4 a anunțat astăzi, la vizita pe șantier, că lucrările se vor finaliza în perioada 1 mai - 1 iunie 2027.

„Este un moment despre prietenie, despre parteneriat și despre încrederea pe care România și SUA au construit-o împreună. România a ales în urmă cu 30 de ani o alegere fundamentală pentru viitorul său: a ales lumea occidentală, a ales NATO, a ales Uniunea Europeană și a ales un parteneriat strategic puternic cu SUA.

Această alegere însemnat pentru România securitate, stabilitate și dezvoltare și, mai ales, certitudinea ca avem aliat și un partener strategic în SUA. Un parteneriat înseamnă mai mult decât cooperare, securitate și diplomație, înseamnă prietenie, educație, tehnologie, înseamnă proiecte construite împreună și respect pentru aceleași valori.

Îmi doresc ca proiectul despre care vorbim azi să fie un simbol despre prietenia dintre SUA și România. Parcul a devenit deja un punct important pentru SUA. Azi facem încă un pas înainte, extindem acest parc, un proiect care va avea o puternică valoare simbolică”, a declarat Daniel Băluță.

Cum va arăta viitorul parc „Donald Trump”

Anterior, Daniel Băluță a publicat un clip de promovare al parcului prieteniei româno-americane. Parcul „Donald Trump” va fi împărțit în mai multe secțiuni dedicate istoriei SUA.

De exemplu, va exista un spațiu destinat NASA, o zonă dedicată Vestului Sălbatic, dar și o copie la scară mai mică a Casei Albe. Parcul va avea și o secțiune dedicată Monster Truck-urilor, dar și celebrului Las Vegas.

„Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”, a spus Daniel Băluță.