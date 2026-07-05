Hollywood, Vestul Sălbatic, Las Vegas și NASA. Cum va arăta viitorul parc Donald Trump din Sectorul 4 al Capitalei

Arhitecții primăriei și-au imaginat cum va arăta viitorul parc tematic din Sectorul 4. Foto: capturi Daniel Băluță/Facebook

Viitorul parc al prieteniei româno-americane, care va purta numele lui Donald Trump, va fi împărțit în mai multe secțiuni dedicate istoriei SUA. De exemplu, va exista un spațiu destinat NASA, o zonă dedicată Vestului Sălbatic, dar și o copie la scară mai mică a Casei Albe. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat un clip de promovare al parcului, așa cum și l-au imaginat arhitecții.

Daniel Băluță a anunțat în luna mai că Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 se va extinde, iar noua zonă va purta numele președintelui american, Donald Trump.

„Atât acum, cât și peste ani, sper ca acest spațiu să devină nu doar un loc de recreere, ci și un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc și al convingerii că cele mai trainice punți între oameni și între națiuni se construiesc prin cunoaștere și încredere”, a spus edilul.

Arhitecții primăriei și-au imaginat cum va arăta viitorul parc tematic. În clipul postat de edil, parcul este împărțit în mai multe secțiuni dedicate unor repere americane: NASA, Hollywood sau Vestul Sălbatic.

De altfel, chiar intrarea în parc are loc pe sub o poartă uriașă sub forma unui vultur american. În clip mai apare și Casa Albă, o copie la scară mai mică, în jurul căreia vizitatorii se vor putea plimba.

De asemenea, va exista și o secțiune dedicată Monster Truck-urilor, dar și celebrului Las Vegas.

„Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”, a spus Daniel Băluță.