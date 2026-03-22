Papa Leon, despre războiul din Orientul Mijlociu: E un "scandal" pentru întreaga familie umană

Papa Leon al XIV-lea. Foto: Getty Images

Papa Leon a declarat că moartea și suferința cauzate de războiul din Orientul Mijlociu sunt un „scandal pentru întreaga familie umană”, reînnoindu-și apelul pentru un armistițiu imediat. "Nu putem rămâne tăcuți în fața suferinței atâtor oameni, în faţa victimelor lipsite de apărare ale acestor conflicte. Ce îi doare pe ei doare întreaga umanitate”, a spus Papa Leon la rugăciunea Angelus săptămânală din Piața Sfântul Petru, notează US News.

„Îmi reînnoiesc cu tărie apelul de a persevera în rugăciune, pentru ca ostilitățile să înceteze și să se poată deschide în sfârșit calea spre pace”, a adăugat el.

Vaticanul respinge ideea de „război preventiv”

Războaiele „preventive” riscă să arunce întreaga lume în conflict, a avertizat secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, întrebat despre justificarea atacului lansat de SUA şi Israel asupra Iranului.

Dacă statelor li s-ar recunoaşte dreptul la „război preventiv”, conform propriilor criterii şi fără un cadru juridic supranaţional, întreaga lume ar risca să fie cuprinsă de flăcări, a declarat Parolin miercuri, pentru Vatican News.

„Această erodare a dreptului internaţional este cu adevărat îngrijorătoare: justiţia a cedat locul forţei; forţa legii a fost înlocuită de legea forţei, cu convingerea că pacea poate apărea numai după ce inamicul a fost anihilat”, a sintetizat cardinalul.

Potrivit secretarului de stat al Vaticanului, este un moment de mare durere, deoarece popoarele din Orientul Mijlociu - inclusiv comunităţile sale creştine - au fost „din nou aruncate în oroarea războiului, care nimiceşte brutal vieţi omeneşti, aduce distrugere şi atrage naţiuni întregi în spirale ale violenţei, cu rezultate incerte”.