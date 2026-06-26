Parisul interzice temporar consumul și vânzarea de alcool în public. Spitalele, copleșite de victime ale caniculei

Serviciul de ambulanță din Paris a raportat de patru ori mai multe stopuri cardiace decât de obicei într-o perioadă de 24 de ore. sursa foto: Getty

Parisul interzice temporar consumul și vânzarea de alcool în spațiile publice, după ce șeful poliției a avertizat că spitalele din capitală au atins punctul de saturație. Măsura vine pe fondul unui val de căldură care a doborât recorduri istorice în Franța – 40,9°C la Paris miercuri – și a provocat cel puțin 48 de decese prin înec de la debutul caniculei, scrie The Guardian.

Parizienii nu vor mai putea consuma alcool în spațiile publice, în mod temporar, pe măsură ce spitalele din capitală cedează sub presiunea unui val de căldură ucigaș care cuprinde Franța și o mare parte din Europa.

„Ajungem la un punct de saturație în unitățile spitalicești”, a declarat joi Patrice Faure, șeful poliției pariziene. El a avertizat că noile măsuri – inclusiv interzicerea vânzărilor de alcool la pachet – sunt necesare pentru a reduce numărul tot mai mare de spitalizări.

„Trebuie să mă asigur că presiunea scade”, a spus Faure.

Ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, a declarat joi că serviciul de ambulanță din Paris a raportat de patru ori mai multe stopuri cardiace decât de obicei într-o perioadă de 24 de ore. Tinerii se confruntă și ei cu stopuri cardiace, a adăugat ea.

Interdicția privind consumul de alcool în spațiile publice intră în vigoare vineri la prânz și se menține până sâmbătă la ora 7 dimineața, repetându-se în același interval orar de sâmbătă până duminică.

Restaurantele și cafenelele cu terase sunt excluse din această măsură. Vânzările de alcool la pachet vor fi interzise vineri de la ora 18:00 până sâmbătă la ora 7:00, și din nou sâmbătă de la ora 18:00 până duminică la ora 7:00.

Temperaturile din Paris au atins miercuri un record pentru luna iunie – 40,9°C –, rămânând aproape de 40°C și joi. Cel puțin 48 de persoane au murit prin înec în Franța de la debutul valului de căldură, iar trei copii mici și-au pierdut viața în urma insolației produse în interiorul unor mașini.

Autoritățile pariziene au implementat o serie de măsuri pentru a-i ajuta pe cei 2 milioane de locuitori să facă față caniculei. Vânzarea de alcool la anumite evenimente publice a fost deja interzisă, numeroase școli s-au închis, iar parcurile rămân deschise non-stop.

Turnul Eiffel și Luvrul – două dintre cele mai vizitate obiective turistice din lume – și-au redus programul la începutul acestei săptămâni din cauza căldurii toride.

Peste 44 de milioane de persoane din Franța, dintr-o populație totală de 67 de milioane, s-au aflat această săptămână sub cel mai ridicat nivel de alertă roșie pentru căldură extremă.

Joi, două reactoare nucleare din Franța au fost oprite pentru a evita deversarea unor cantități prea mari de apă caldă în râurile deja încălzite de valul de căldură record.

La începutul acestei săptămâni, temperaturile extreme au ucis sute de mii de păsări în fermele avicole din Bretania și Pays de la Loire.

Se prevede că Franța va traversa cel puțin câteva zile în plus de căldură sufocantă.