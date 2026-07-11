Patru jurnaliști care au relatat despre noul avion prezidențial al lui Trump au fost chemați în instanță. De ce sunt acuzați

Noul avion Air Force One, un Boeing 747 oferit de Qatar. FOTO Profimedia Images

Cei patru jurnalişti ai publicaţiei americane New York Times, care au relatat despre presupusele preocupări legate de securitatea noului avion prezidenţial Air Force One donat de Qatar, au fost citaţi de biroul procurorului federal din New York să depună mărturie în instanţă, scrie sâmbătă respectiva publicaţie, preluată de agenţiile AFP, EFE și Agerpres.

La finalul summitului NATO desfăşurat săptămâna trecută în Turcia, noul avion prezidenţial Boeing 747-8 a plecat de acolo către o bază militară americană din Regatul Unit fără preşedintele Donald Trump, care a zburat către acea bază cu vechiul avion prezidenţial Boeing 747-200, de unde s-a îmbarcat în noul avion donat de Qatar.

Jurnaliştii publicaţiei New York Times au fost primii care au relatat despre preocupările de securitate legate de noul avion prezidenţial, ceea ce l-a înfuriat pe preşedintele american, potrivit CNN. Trump a justificat zborul său către Regatul Unit cu vechiul avion ca fiind un act de "nostalgie" şi prin faptul că la acea bază americană avionul putea fi verificat.

Ce a scris New York Times

În două articole, New York Times a scris că noul avion, primit cadou din partea familiei regale qatareze, nu dispune de sistemele de apărare cu care sunt echipate cele două avioane prezidenţiale americane Boeing 747-200, aflate în serviciu din anii '90 şi a căror înlocuire a fost deja decisă, dar furnizarea noilor avioane este întârziată.

Aceeaşi publicaţie a mai scris că schimbarea avionului pentru deplasarea de la summit i-a fost recomandată lui Trump de serviciul său de securitate, pe fondul reluării ostilităţilor cu Iranul, ţară învecinată cu Turcia.

Casa Albă a evitat comentariile, afirmând doar că "noul Air Force One este un avion ultramodern echipat cu protocoale de securitate de nivel înalt care garantează protecţia preşedintelui şi a echipei sale".

Deşi detaliile sunt secrete, conform unor relatări cele două avioane mai vechi Air Force One sunt echipate cu sisteme defensive sofisticate, inclusiv bruiaje radar şi momeli antirachetă.

Nu se ştie dacă astfel de echipamente au fost instalate pe noua aeronavă donată de Qatar, dar unele elemente vizibile pe respectivele modele mai vechi nu sunt observate pe cel nou.

De ce sunt acuzați cei patru jurnaliști

În urma acestor dezvăluiri, biroul procurorului federal din New York - condus de un apropiat al lui Trump - le-a transmis citaţii jurnaliştilor care au scris articolele, cerându-le să depună mărturie miercurea viitoare în instanţă "cu privire la o presupusă încălcare a legii penale federale".

În replică, avocatul publicaţiei New York Times a denunţat un "act obraznic care trebuie înţeles ca o tentativă de a împiedica publicul să afle ce se întâmplă în ţară prin intimidarea jurnaliştilor să nu-şi facă treaba".

Familia regală qatareză i-a dăruit anul trecut lui Donald Trump acest avion de lux, după ce preşedintele SUA s-a plâns de starea celor două aeronave mai vechi Air Force One.

Acest cadou, evaluat la câteva sute de milioane de dolari, ridică însă semne de întrebare asupra unor chestiuni de natură etică şi constituţională cu privire la cadourile pe care un preşedinte le poate primi din străinătate.