Pe iahtul lângă care o navă rusă de război a tras focuri de avertisment erau doi pensionari. "Mi-am tras gluga pe cap și m-am ghemuit"

Jane și Alan Kelvey au povestit momentul în care o navă de război a Rusiei a tras focuri de avertisment lângă iahtul lor. FOTO. Captură video BBC

Pe iahtul în apropierea căruia o navă de război rusă a tras focuri de avertisment în Canalul Mânecii se afla un cuplu de pensionari britanici. Ei au povestit într-un inrerviu pentru BBC ce s-a întâmplat și au descris experiența ca fiind "ireală".

Jane și Alan Kelvey navigau marți dimineață la aproximativ 37 de kilometri de coasta Insulei Wight, când au ajuns foarte aproape de o fregată rusă, Admiral Grigorovich.

Nava de război a tras focuri în direcția traseului iahtului înregistrat în Marea Britanie, într-un episod pe care Ministerul britanic al Apărării l-a descris drept un "incident izolat".

Ministerul rus al Apărării a susținut că iahtul se afla pe o "traiectorie periculoasă" spre nava militară. Cuplul britanic spune însă că nu se afla „în niciun caz” pe un curs de coliziune.

Povestind incidentul, Jane Kelvey a declarat pentru BBC Newsnight: "Nava de război a dat cinci semnale sonore cu sirena, ceea ce înseamnă: «Ne-ați văzut?»".

„Am virat imediat două grade spre babord, pentru ca ei să vadă că am făcut o schimbare deliberată de curs și că i-am observat”, a spus ea. „Apoi, după aproximativ un minut, au dat din nou cinci semnale sonore, urmate imediat de patru-cinci focuri de armă ușoară". "Nu au tras spre noi. Credem că au fost focuri de avertisment, trase în aer", a adăugat Jane Kelvey.

Într-un comunicat transmis marți, Ministerul rus al Apărării a afirmat că echipajul fregatei Admiral Grigorovich a tras cu arme de foc în direcția traseului iahtului, după ce acesta s-ar fi apropiat periculos de navă.

Potrivit ministerului rus, înainte de a trage focurile de avertisment, fregata ar fi încercat de mai multe ori să contacteze iahtul prin radio și ar fi lansat rachete de semnalizare. Moscova a susținut că marinarii săi au acționat "în strictă conformitate cu regulile internaționale de navigație".

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat pentru BBC: "După încercări de a contacta o ambarcațiune britanică în Canalul Mânecii, Grigorovich a tras focuri de avertisment. Acestea nu au fost îndreptate spre ambarcațiune și au reprezentat o încercare de a preveni o posibilă coliziune."

Jane Kelvey a spus însă că iahtul lor, Bright Future, nu se afla "în niciun caz pe un curs de coliziune".

"Din punctul nostru de vedere, nu a fost un incident până în momentul în care au început focurile de armă", a spus ea.

Femeia a descris focurile de armă drept "complet inutile" și a precizat că a raportat incidentul ca pericol pentru navigație, "pentru că așa trebuie procedat".

Incidentul a avut loc în afara apelor teritoriale britanice

Autoritățile britanice au spus că au primit marți dimineață un raport de la britanicii de pe iaht conform cărora o navă rusă a tras focuri de avertisment de la o distanță de aproximativ 457 de metri. În navigație, aceasta este considerată o distanță relativ mică.

BBC a aflat că iahtul, o ambarcațiune mică și fără motor, a plutit în derivă spre nava de război în condiții de ceață, după ce plecase din Marea Britanie.

Oficialii britanici cred că Admiral Grigorovich încerca să transmită că iahtul se deplasa în derivă și nu era propulsat de motoare, ceea ce îl făcea mai greu de manevrat. Acest lucru ar fi putut determina echipajul rus să considere că exista un risc mai mare de coliziune.

O ambarcațiune de pe HMS Tyne, navă britanică de patrulare, a fost trimisă la iaht pentru a verifica dacă echipajul era în siguranță.

Întrebați de Victoria Derbyshire, de la BBC Newsnight, dacă s-au speriat când au auzit focurile de armă, cei doi au răspuns calm că nu.

Jane a glumit spunând că s-a ghemuit și și-a tras gluga peste cap "ca să se protejeze", în timp ce soțul ei a continuat să țină cârma.

Ministerul britanic al Apărării a spus că focurile de avertisment trase marți au reprezentat un "incident izolat" și nu au legătură cu sechestrarea petrolierului de duminică.

Care era misiunea fregatei Admiral Grigorovich

Navele de război rusești trec constant prin Canalul Mânecii, în ape internaționale, și sunt monitorizate de obicei de nave ale Marinei Regale britanice.

Fregata Admiral Grigorovich era urmărită de HMS Mersey, așa cum se întâmpla de câteva zile, după ce fusese observată în largul orașului Brest, din Franța. Marina Regală a descris misiunea drept o "operațiune de rutină".

Săptămâna trecută, o sursă NATO a declarat pentru BBC Verify că Admiral Grigorovich primise ordin de la Moscova să escorteze nave ale flotei-fantomă prin Canalul Mânecii.

Se crede că fregata operează în zonă de mai mult timp și că a fost realimentată în mod repetat de o navă de reparații. Imagini din satelit analizate de BBC Verify au arătat că nava de reparații PM-82 a operat în ultimele luni între Canalul Mânecii și Marea Nordului. Oficialii NATO cred că PM-82 a livrat hrană, apă și alte provizii fregatei Admiral Grigorovich, permițându-i să rămână pe mare perioade lungi și să conducă convoaie rusești prin Canalul Mânecii.

În aprilie, fregata ar fi escortat șase nave ale flotei-fantomă prin această rută maritimă, în timp ce era monitorizată de Marina Regală britanică.

Marina Regală a spus anterior că Grigorovich a escortat nave sub pavilion rusesc care se deplasau spre și dinspre Atlantic, Mediterana și Marea Baltică, inclusiv "un submarin și aproximativ șase nave comerciale și de sprijin".

"Nu m-ar surprinde dacă a fost o eroare de calcul"

James Parkin, fost contraamiral al Marinei Regale, spune că folosirea forței armate este o soluție de ultimă instanță, rezervată doar autoapărării.

"Nu m-ar surprinde dacă a fost o eroare de calcul, și nu un act deliberat de a trage asupra unui iaht britanic foarte aproape de apele Marii Britanii", a declarat el pentru BBC News.

Deși Ministerul britanic al Apărării a stabilit că incidentul de marți nu a avut legătură cu sechestrarea petrolierului din flota-fantomă rusă de la sfârșitul săptămânii trecute, Parkin a spus că acea operațiune a fost "o mare rușine" pentru Moscova.

Incidentul vine într-un moment de tensiuni ridicate între Marea Britanie și Rusia. În aceeași zi, doi miniștri britanici ai apărării aflați la final de mandat au avertizat, în discursurile lor de demisie, asupra comportamentului tot mai agresiv al Rusiei.