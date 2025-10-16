Pentru prima dată în UE, Grecia a aprobat ziua de lucru de 13 ore. Decizia provoacă furia cetățenilor

2 minute de citit Publicat la 14:24 16 Oct 2025 Modificat la 14:27 16 Oct 2025

Grecii au ieșit în stradă și au oprit lucrul la nivel național de două ori în două săptămâni, panicați de intenția guvernului de a legifera ziua de muncă de 13 ore. Foto: Hepta

Proiectul de lege din Grecia privind forța de muncă, ce include o serie de modificări pentru angajați și companii, a fost adoptat, joi, de Parlamentul elen, inclusiv ajustarea zilei de lucru de 13 ore, anunţă CNN Grecia.

Proiectul de lege privind munca a fost adoptat de Plenul Camerei cu 158 de voturi „da” și 109 „nu”, dintr-un total de 267 de voturi exprimate.

Noul cadru prevede posibilitatea ca angajatul să lucreze până la 13 ore pe zi pentru același angajator, dacă acesta își dă consimțământul, ca o necesitate temporară, cu creșterea numărului de 3 ore suplimentare la 4 ore.

Limita de 48 de ore pe săptămână, „plafonul” anual de 150 de ore pentru orele suplimentare și majorarea de 40% pentru orele suplimentare rămân.

Ce include ziua de muncă de 13 ore

Mai exact, prelungirea duratei zilnice de lucru de 13 ore pentru un angajator va include 8 ore plus 5 ore suplimentare și ore suplimentare, cu o majorare de 20% pentru prima oră suplimentară și de 40% pentru orele suplimentare.

Principalele modificări incluse sunt posibilitatea ca părinții să lucreze patru zile pe săptămână, pe tot parcursul anului, și extinderea beneficiilor de maternitate și paternitate la mai multe femei.

Regulamentul privind scutirea de impozite și netransferabilitatea beneficiilor parentale a primit, de asemenea, comentarii pozitive. Cu toate acestea, săptămâna de lucru de 13 ore pentru același angajator a stârnit reacții.

Cum se ia concediul de odihnă

Până acum, prin lege, concediul trebuia luat de către angajat într-o singură perioadă continuă, în timp ce la cererea angajatului era posibilă împărțirea timpului de concediu, însă cele două săptămâni trebuiau luate consecutiv.

Noul proiect de lege oferă angajatului posibilitatea de a solicita împărțirea concediului său în mai multe perioade de timp, dacă dorește acest lucru.

De exemplu, va putea să își ia concediul anual în patru perioade diferite în cadrul aceluiași an, dacă dorește acest lucru și cu condiția ca angajatorul său să accepte acest lucru.

Legea a aruncat Grecia în haos

Proiectul care legiferează ziua de lucru de 13 ore aruncă Grecia în haos. O grevă națională de 24 de ore a bulversat transportul feroviar și maritim.

Sindicatele denunță inițiativa guvernului și spun că executivul grec legiferează hiper-exploatarea, distrugând echilibrul dintre viața profesională și cea personală. După aprobarea legii, ar putea avea loc noi proteste în Grecia.

"Într-o perioadă în care grecii lucrează mai multe ore decât media la nivelul Uniunii Europene, salariile sunt insuficiente, iar șomajul este în creștere", spune Socratis Famellos, parlamentar de stânga, care s-a alăturat protestatarilor.

Sindicatele spun că angajatorii dețin avantajul, într-o țară fără o "tradiție" a inspecțiilor la locul de muncă, și vor șantaja discreționar lucrătorii să se conformeze noilor prevederi.